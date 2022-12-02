Ümraniye Belediyesi tarafından “Burada İş Var!” sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Ümraniye İstihdam Fuarı kapılarını açtı. Fuarda 97 firmadan işveren ile iş arayan bir araya geldi. Fuara katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl 4 bine yakın kişiyi istihdam ettik" dedi.

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“Burada İş Var!” sloganıyla Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen ve personel arayan işletmeler ile iş arayan vatandaşları bir araya getiren 2'nci Ümraniye İstihdam Fuarı kapılarını açtı.

Fuarda 97 firma, iş arayan vatandaşlar ile bir araya geldi. 3 gün sürecek fuarın açılışına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım hem stantları gezdi hem de iş arayan vatandaşlarla sohbet etti. Fuara sanayiden mühendisliğe gıdadan eğitime kadar birçok sektörden temsilci katıldı.

“Geçtiğimiz yıl 4 bine yakın kişiyi istihdam ettik”

Fuar açılışına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Buradaki stantları gezdiğimde ciddi rakamlarda eleman arandığını gördüm. Fuarın yanı sıra bizim belediyemiz bünyesinde istihdam merkezimiz var oraya da çok sayıda başvuru yapıyor. Bizler de onları firmalara yönlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 bine yakın kişiyi istihdam ettik. Burada da her sektörden firma var. Herkesi bu fuara bekliyoruz, uğrasınlar” dedi.