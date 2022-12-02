Kılıçdaroğlu 'Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle' dedi ayrıntılar belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Ekonomi ağırlıklı vizyon belgesinin temelinde teknoloji ve kalkınmanın olacağı belirtiliyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Ey dünya! Sana da sesleniyorum, sen de 3 Aralık'ı bekle diyorum" dediği ekonomi için vizyon belgesini yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantı ile açıklayacak.

Toplantının ayrıntılarını Halk TV yazarı Fikret Bila, bugünkü köşe yazısına taşıdı. Fikret Bila, “Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?” başlıklı yazısında vizyon belgesinin daha sonra altılı masada değerlendirileceğini ve oradan da ortak ekonomi komisyonuna gideceğini aktardı.

İleri teknoloji ve kalkınma esaslı

Bila'nın yazısının ilgili bölümü şöyle;

Kılıçdaroğlu’nun, “Osmanlı, sanayi devrimini kaçırdığı için yıkıldı. Türkiye de Sanayi 4.0 devrimini kaçırmamalı” görüşünden hareketle, iktidar değişikliğinde uygulanacak ekonomi politikasını en ileri teknoloji ile kalkınma esasına oturtacağı belirtiliyor.

Aile sigortası asgari ücret

Vizyon belgesinde, öncelikli olarak istihdam artırıcı yatırımlarla işsizliğin nasıl çözüleceği, gerçekçi para politikasıyla enflasyonun nasıl düşürüleceği, özel sektör yatırımları için yurt dışından taze ve temiz finansmanın nasıl sağlanacağı, emekçi ve emekli kesimlere refah payının nasıl aktarılacağı, aile sigortası üzerinden yoksul kesimin nasıl destekleneceği ve asgari ücrete ilişkin önemli detaylar yer alacak.

Altılı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı seçilmesi halinde komisyonların hazırladığı Anayasa ve ekonomi paketi ile geçiş sürecine ilişkin yol haritasını uygulayacak. Uygulamalar diğer liderler tarafından da takip edilecek.

Anayasa, ekonomi, hükümet programı çalışmalarıyla “Altılı masa somut önerilerde bulunmuyor” eleştirilerine yanıt vermiş olacak.

Halka ekonomi paketleri anlatılacak

Bu aşamadan sonra liderler belirleyecekleri cumhurbaşkanı adayıyla birlikte halka daha sık gidecekler, Anayasa, ekonomi paketleri, hükümet programı ve yol haritasını anlatacaklar.