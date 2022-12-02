CHP'li belediyeye LGBT incelemesi! LGBT için özel merkez kurmuşlardı

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Bursa'nın Nilüfer İlçe Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin ardından Nilüfer Belediyesi'nde araştırma - ön inceleme başlatıldığını açıkladı.

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CHP'li Nilüfer Belediyesi, eşcinseller için yasal düzenlemem vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini bir adım daha ileri taşıdı. Nilüfer Belediyesi, LGBT'liler için özel dayanışma merkezi kurdu. Bu durum sonrası belediyeye sosyal medyadan tepki yağdı.

"Eşitlik Birimi" adı altında kurulan merkezle ilgili belediyeden yapıılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır."

İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, tepki çeken gelişmenin ardından CHP'li Nilüfer Belediyesi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.