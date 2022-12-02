BIST 4.996
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.077,43
HABER /  GÜNCEL

FETÖ iç savaşında Deniz Baykal seks kaseti itirafı! Önder Aytaç kimin yaptığını ifşa etti

FETÖ iç savaşında Deniz Baykal seks kaseti itirafı! Önder Aytaç kimin yaptığını ifşa etti

Fethullah Gülen'in ölüm döşeğinde olması FETÖ'deki iktidar savaşını kızıştırdı. Birbirlerine düşen FETÖ'cüler rakiplerini egale etmek için örgütün pisliklerini de ifşa ediyorlar. Örgüt üyelerinden Önder Aytaç'ın attığı twitler de böyle oldu. Önder Aytaç, MHP, Cübbeli Ahmet ve Deniz Baykal'a kaset kumpasını kuranın FETÖ'nün tepe ismi Mustafa Yeşil olduğunu itiraf etti.

Abone ol

Fethullah Gülen'in yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla birlikte FETÖ içinde iktidar kavgası kızıştı. Sosyal medyaya taşan kavga sayesinde FETÖ'nün şimdiye kadar reddettiği bir çok pisliği de ifşa oluyor. Firari FETÖ'cü Önder Aytaç'ın twitterdan Mustafa Yeşil yandaşlarına saldırırken yaptığı itiraf inanılmaz... 

Deniz Baykal ve MHP kasetleri

Deniz Baykal'ı CHP genel başkanlığından, MHP'nin ağır toplarını siyasetten tasviye eden seks kasetlerini hep FETÖ'nün çekip servis ettiği iddia edilmişti. FETÖ bu iddiaları hep reddetmişti. Önder Aytaç'tan gelen ifşa ise kasetlerin örgüt işi olduğunu ortaya döktü. Önder Aytaç şunları yazdı:

-"Ve çok üzgünüm bunu söylerken ama MHP milletvekillerinin kasetlerini de, Cübbeli Ahmet Hoca’nın kasetlerini de, Kemalettin Özdemir’in ve Deniz Baykal’ın kasetlerini de ortaya saçan asla ve asla cemaat değil ama cemaatin içinde odaklanmış ve 'menfi mesulleri'ni idare eden ve yönlendiren derin pisliklerle ilişki içinde olan Mustafa Yeşil ve Temel Alsancak çetesidir".

Önder Aytaç'ın işte o tweeti:
 

Mustafa Özcan ve Temel Alsancak FETÖ'de ne iş yapıyor?

Önder Aytaç'ın bahsettiği Temel Alsancak, FETÖ'nün emniyet imamı olarak görev yapıyordu. Örgütün Türkiye imamı olan Mustafa Özcan'ın adı ise en son Necip Hablemitoğlu suikastı iddianamesinde geçti. Bu cinayetin emrini veren kişinin Mustafa Özcan olduğu iddianamede yazıldı. Mustafa Yeşil de örgütün önemli kurumlarından biri olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanlığını yürütüyordu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sibirya'da zombi virüs bulundu 48 bin 500 yaşındaki virüs canlandı Covid'i aratacak salgın...
Foto Galeri Sibirya'da zombi virüs bulundu 48 bin 500 yaşındaki virüs canlandı Covid'i aratacak salgın... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un zam şampiyonu yüzde 28,22 ile domates oldu.
İstanbul'un zam şampiyonu yüzde 28,22 ile domates oldu.
Pazar coşkusu Müze Gazhane'de yaşanacak
Pazar coşkusu Müze Gazhane'de yaşanacak
Bir grup öğrencinin silahla şakası gerçek oldu! Arkadaşını öldürdü
Bir grup öğrencinin silahla şakası gerçek oldu! Arkadaşını öldürdü
2'nci Ümraniye İstihdam Fuarı kapılarını açtı
2'nci Ümraniye İstihdam Fuarı kapılarını açtı
TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Zeki Bahçe'ye 'işe yaramıyor mu' dediği Özgür Demirtaş'tan Mehmet Şimşek yanıtı
Zeki Bahçe'ye 'işe yaramıyor mu' dediği Özgür Demirtaş'tan Mehmet Şimşek yanıtı
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Joe Biden'ın açıklamalarına yanıt
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Joe Biden'ın açıklamalarına yanıt
Galatasaray'da Icardi sakatlandı! Açıklama geldi
Galatasaray'da Icardi sakatlandı! Açıklama geldi
İYİ Parti'de istifa depremi: 25 kişi AK Parti'ye geçti
İYİ Parti'de istifa depremi: 25 kişi AK Parti'ye geçti
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert ayar! Kendinizi havada görmeyin aklınızı başınız alın
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert ayar! Kendinizi havada görmeyin aklınızı başınız alın
Şenol Güneş kararını verdi: Beşiktaş'ta Josef bilmecesi çözülüyor!
Şenol Güneş kararını verdi: Beşiktaş'ta Josef bilmecesi çözülüyor!
Düzce'de deprem oldu! AFAD korkutan depremin şiddetini açıkladı
Düzce'de deprem oldu! AFAD korkutan depremin şiddetini açıkladı