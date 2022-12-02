FETÖ iç savaşında Deniz Baykal seks kaseti itirafı! Önder Aytaç kimin yaptığını ifşa etti

Fethullah Gülen'in ölüm döşeğinde olması FETÖ'deki iktidar savaşını kızıştırdı. Birbirlerine düşen FETÖ'cüler rakiplerini egale etmek için örgütün pisliklerini de ifşa ediyorlar. Örgüt üyelerinden Önder Aytaç'ın attığı twitler de böyle oldu. Önder Aytaç, MHP, Cübbeli Ahmet ve Deniz Baykal'a kaset kumpasını kuranın FETÖ'nün tepe ismi Mustafa Yeşil olduğunu itiraf etti.

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Fethullah Gülen'in yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla birlikte FETÖ içinde iktidar kavgası kızıştı. Sosyal medyaya taşan kavga sayesinde FETÖ'nün şimdiye kadar reddettiği bir çok pisliği de ifşa oluyor. Firari FETÖ'cü Önder Aytaç'ın twitterdan Mustafa Yeşil yandaşlarına saldırırken yaptığı itiraf inanılmaz...

Deniz Baykal ve MHP kasetleri

Deniz Baykal'ı CHP genel başkanlığından, MHP'nin ağır toplarını siyasetten tasviye eden seks kasetlerini hep FETÖ'nün çekip servis ettiği iddia edilmişti. FETÖ bu iddiaları hep reddetmişti. Önder Aytaç'tan gelen ifşa ise kasetlerin örgüt işi olduğunu ortaya döktü. Önder Aytaç şunları yazdı:

-"Ve çok üzgünüm bunu söylerken ama MHP milletvekillerinin kasetlerini de, Cübbeli Ahmet Hoca’nın kasetlerini de, Kemalettin Özdemir’in ve Deniz Baykal’ın kasetlerini de ortaya saçan asla ve asla cemaat değil ama cemaatin içinde odaklanmış ve 'menfi mesulleri'ni idare eden ve yönlendiren derin pisliklerle ilişki içinde olan Mustafa Yeşil ve Temel Alsancak çetesidir".

Önder Aytaç'ın işte o tweeti:





Mustafa Özcan ve Temel Alsancak FETÖ'de ne iş yapıyor?

Önder Aytaç'ın bahsettiği Temel Alsancak, FETÖ'nün emniyet imamı olarak görev yapıyordu. Örgütün Türkiye imamı olan Mustafa Özcan'ın adı ise en son Necip Hablemitoğlu suikastı iddianamesinde geçti. Bu cinayetin emrini veren kişinin Mustafa Özcan olduğu iddianamede yazıldı. Mustafa Yeşil de örgütün önemli kurumlarından biri olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanlığını yürütüyordu.