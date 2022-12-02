Sibirya'da zombi virüs bulundu 48 bin 500 yaşındaki virüs canlandı Covid'i aratacak salgın...
RUSYA 'da donmuş buzul gölün altında zombi virüsler bulundu. Bu virüslerden Pandoravirus yedoma adı verilen zombi virüsü tam 48 bin 500 yaşında. Bu şimdiye kadar bulunmuş en yaşlı ve en bulaşıcı Zombi virüs... Aynı bölgede 13 zombi virüsü daha bulundu. Ancak bilim dünyasını endişelendiren Pandoravirus yedoma oldu. Peki zombi virüsü nedir insanları filmlerdeki gibi zombiye mi çeviriyor? İşte Sibirya'da bulunan zombi virüsler:
RUSYA'nın Sibirya bölgesinde donmuş bir gölün altında bulunan 13 "zombi virüsü" canlandırıldı. Bu virüslerden biri olan Pandoravirus yedoma'nın 48.500 yıldan daha eski olduğunu belirlendi. Diğer virüsler de on binlerce yaşında. Fransız bilim insanlarının uyandırdığı zombi virüsü, tarihte bilinen en eski ve en bulaşıcı virüs. Laboratuvarda incelenen zombi virüs dünya üzerinde yeni salgın endişeleri yarattı. Peki bu zombi virüsleri insanoğlu için tehlikeli mi? Şu anda zombi virüsünün insana bulaşma ihtimali var mı? Bilim insanları zombi virüsleri neden uyandırdı? İşte Sibirya'da bulunan zombi virüslerine dair bilmeniz gerekenler:
Pandoranın kutusu açıldı zombi virüsü
Sibirya'da bulunan zombi virüsü şimdi kadar ki en eski virüs. Söz konusu 'zombi' virüse ‘Pandoravirus yedoma’ adı verildi. Bu virüsün bilinen en eski bulaşıcı virüs olduğu açıklandı. 2013 yılında yine Sibirya'da 30 bin yıllık bir virüs bulunmuş ve uyandırılmıştı. Bu yeni virüs ise 48.500 yaşında ve bu bir rekor. Zira ilk kez 48500 yaşındaki bir virüs canlandı. Söz konusu zombi virüs diğer organizmaları enfekte etme potansiyeline sahip.
Zombi Virüs nerede nasıl bulundu?
Zombi virüs Pandoravirüs yedoma Rusya'nın Yakutya bölgesindeki Yukechi Alas'ta bir gölün 16 m altındaki donmuş toprakta bulundu. Science Alert'in bildirdiğine göre, yeni araştırma Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden mikrobiyolog Jean-Marie Alempic tarafından yönetildi. Donmuş gölün altında hapsolan zombi virüsü canlandırılınca dünyayı salgın endişesi sardı. Peki zombi virüsü nedir neden canlandırıldı?
Zombi virüsü nedir? Zombiye mi çeviriyor?
Zombi virüsü, buzda donmuş ve bu nedenle uykuda olan bir virüse verilen terimdir. Bu, korku filmlerindeki ve dizilerdeki gibi sizi zombiye çevirecek bir virüs olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, benzetme ile uyumlu olarak, bu virüsler kurgusal zombi gibi 'ölmez' ve belirli koşullar altında canlı ve aktif olarak geri dönebilirler. İşte bu yönleri sebebiyle 'zombi' virüs deniyor.