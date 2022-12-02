İstanbul'un zam şampiyonu yüzde 28,22 ile domates oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ni yayımladı. İTO verilerine göre; Kasım ayının en çok zamlanan gıda ürünü yüzde 28,22 ile domates oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ne göre; Kasım ayında fiyatı en fazla artış gösteren ürün yüzde 28,22 ile Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates oldu.

242 ürünün 155’inin perakende fiyatı artarken, 19 ürünün fiyatı düştü, 68 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Ev Eşyası Harcamaları grubundan yüzde 25,00 ile battaniye, Erkek Giyimi Harcamaları alt grubundan yüzde 20,09 ile süveter, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubundan yüzde 18,29 ile diş macunu, Erkek Giyimi Harcamaları alt grubunda yüzde 17,86 ile gömlek oldu.