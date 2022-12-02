Jeremy Rifkin kimdir? Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman tepkisi

Amerikalı yazar aktivist Jeremy Rifkin'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olmasını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Koskoca CHP'de kendi içerisinde adamlar yok da niye dışarıdan Kemal Derviş gibi ithal bazı danışmanlar çağırıyorsunuz? Bu herhalde bazı dış ekonomik çevrelere göz kırpmaktır" dedi.

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Amerikalı yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı aynı zamanda aktivist Jeremy Rifkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olması tartışmalara neden oldu.

Yankı uyandıran gelişme AK Parti'nin de gündeminde. Kılıçdaroğlu'nun ABD'li başdanışmanıyla ilgili olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da açıklamalarda bulundu.

İthal iktisatçılar

Tekirdağ'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Kurtulmuş, “Kılıçdaroğlu tarafından henüz açıklanmadıysa da, ayın 3’ünde bir açıklama yapacağını ilan etti. Ve burada özellikle Türkiye ekonomisi ile ilgili bazı konular dile getirilecektir. Medyaya yansıdığı ve yalanlanmadığı için vuku bulduğu bir konu var. Bazı isimler, isimlerin her birisi saygın insanlar olabilir, ona bir şey demiyorum. Ama yeniden o kadar eskiye özlem içerisindeler ki, yeniden Türkiye’de Kemal Derviş modelini işletmek için ithal iktisatçılarla CHP’nin yoluna devam edeceği anlaşılıyor, hayırlı olsun" diye konuştu.

"Çürümüş ekonomi zihniyetlerinden dünyada hiçbir bölgeye bir ülkeye fayda gelmez"

"Rahmetli Ecevit önce 'Yapmayacağım' demesine rağmen Kemal Derviş'i Türkiye ekonomisine kurtarıcı olarak getirildi" diyen Kurtulmuş, "Koluna bir program konuldu ve bu program uygulansın diye getirildi ve üçlü troyka diye bir çıkışları oldu. Ama bu millet veraset Kemal Derviş zihniyetine ve Kemal Derviş modeline müsaade etmiyor. Cumhuriyet Halk Fırkası eski dönemlerinin bir göstergesi olarak yeniden ithal danışmanlarla ekonomi üzerinde çalışılacağı anlaşılıyor. Yazıktır, günahtır. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisinde de benim de tanıdığım çok saygın ekonomist var. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi’nde kendi içerisinde adamlar yok da niye dışarıdan Kemal Derviş gibi ithal bazı danışmanlar çağırıyorsunuz? Bu herhalde bazı dış ekonomik çevrelere göz kırpmaktır. 'Biz sizin tarihi geçmiş, devri sona ermiş ekonomik politikalarınızı uygulamaya hazırız' mesajından başka bir anlam taşımaz. Yazıktır, inşallah böyle değildir. Ama bunu da, bir uyarı yapmayı da milli bir vazife olarak telakki ediyorum. Şu an çürümüş ekonomi zihniyetlerinden dünyada hiçbir bölgeye bir ülkeye fayda gelmez. Hele ki Türkiye gibi bağımsızlığı olan bir ülkede Kemal Derviş gibi bir modeli çağrıştıracak adımlarla hitap etmek asla mümkün olmaz. Bunu da Tekirdağ’dan bir uyarı olarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Jeremy Rifkin kimdir?

Daha öncesinde eski Almanya başbakanı olan Angela Merkel'in danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin'ın kariyeri merak konusu oldu. Peki, ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin kimdir?

Jeremy Rifkin, Amerikalı bir ekonomik ve sosyal teorisyen, yazar, konuşmacı, siyasi danışman ve aktivisttir. Rifkin, bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, işgücü, toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 22 kitabın yazarıdır.

Bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, iş gücü, toplum ve çevre üzerindeki etkisi hakkında yirmi iki kitap yazmıştır.

Küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliğinin zorluğunu ele alan uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planı olan "Üçüncü Sanayi Devrimi"nin baş mimarıdır. Üçüncü Sanayi Devrimi, 2007'de Avrupa Parlamentosu tarafından resmen desteklendi.