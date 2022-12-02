Altılı masanın eşgüdüm kurulu modeline eleştiri: Eski koalisyon hükümetlerinden bin beter bir reçete

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıkladığı "Eşgüdüm Kurulu" modeline ilişkin, "Ne olacak, altısı birden o cumhurbaşkanını yönetecekler ve o cumhurbaşkanı da o halde ülkeyi yönetecek. Komediye bakar mısınız?" dedi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun altılı masanın tüm liderlerinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem de milletvekili olmasını önerdiğini belirterek "Ülkeyi yönetmeye talip olanlar kanunlardan, Anayasa'dan bihaberler. Eski koalisyon hükümetlerinden bin beter bir reçete koyuyorlar önümüze." yorumunu yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ülkeyi altılı masada yer alan genel başkanlar ile istişare yoluyla yöneteceklerini, bunun için de "Eşgüdüm Kurulu" diye adlandırılacak bir yapı oluşturulacağına ilişkin açıklamasını değerlendiren Aydemir, "Bütün ortaklar cumhurbaşkanı olacak, bu anlama geliyor. Sembolik bir isim orada olacak ama onun kendine ait hiçbir tasarrufu olmayacak. Ne olacak, altısı birden o cumhurbaşkanını yönetecekler ve o cumhurbaşkanı da o halde ülkeyi yönetecek. Komediye bakar mısınız?" diye konuştu.

Aydemir, "Öyle bir teklif var ki koalisyon hükümetlerine rahmet okutacak bir teklif." dedi.

ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin ve IMF'ye proje danışmanlığı yapan bir kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olacağını ifade eden Aydemir, "Kemal Kılıçdaroğlu eğer yönetimde olursa IMF de bu işin ortağı olacak demektir." yorumunu yaptı.

Aydemir, "IMF'ye proje danışmanlığı yapan birisini kendilerine danışman yaparak yeniden IMF'yi bu ülkenin başına musallat kılmanın hesabını yapıyorlar." diye konuştu.