Hakan Ural'dan BİM yöneticisi Galip Aykaç'a sert tepki: Üslubunuzu kınıyorum

Ünlü sunucu Hakan Ural, fahiş fiyat eleştirilerinin odağındaki BİM CEO'su Galip Aykaç'ın MHP'yi sert sözlerle hedef almasına tepki göstererek, "Ben de buradan normal bir vatandaş olarak sizin bu üslubunuzu kınıyorum, yazıklar olsun." dedi.

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MHP ile zincir market BİM'in kavgası gündem oldu. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi olan Galip Aykaç’tan “Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz” diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye sert yanıt geldi.

"Bre ahlaksızlar, bre densizler" demişti

Aykaç, "Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.” dedi.

MHP Genel Sekreteri Semih Yalçın da Aykaç'a "Halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin, artık amansız hasmıyız" diyerek karşılık verdi.

Kavga ünlü sunucu Hakan Ural'ın da gündemindeydi. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu kendisinin ve Hilal Özdemir’in yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, Aykaç'ın üslubuna tepki gösterdi.

Hakan Ural’dan zincir market yöneticisine sert tepki

Hakan Ural, “Bana göre rezalet bir üslup ile konuşmuş. Halk diyor ki bana yardım edin, ey devletim diyor. Devlet de kendince halkın bu şikayetine çözüm bulmak için müthiş çabalıyor. Orada mı açık var burada mı açık diyerek denetleme yapıyor. Bu fiyatlar neden böyle, bu fark ne ve tedarik zincirinde mi diye yani konunun sorun olarak herkes tarafından kabul gören bir öznemiz var” İfadelerini kullandı.

Hakan Ural tepkisini, “Ettiğin lafı söylüyorum bre densizler bre ahlaksızlar diyorsun, sen bu toprağın çocuğusun, burada yetişmişsin bir konunun şikayetçisi olabilirsin, alınganlısı da olabilirsin. Bilerek isteyerek tasarlayarak hakaret ediyorsun ve aşağılıyorsun. Bugün devleti yöneten insanlara üslubunu bu kadar acımasız bu kadar düşman, bu kadar fütursuz ve diyor ki şunu analiz etmiş demek ki bunlar diyor taş taş üstüne koymamış, bir tuğla bile koymamış diyor adını söylüyor. Bu metnin hazırlığı var o an söylemiyorsun. Hani tuğla koymadı diyorsun ya onlar canlarıyla bedel ödüyorlar canlarıyla. Ben de buradan normal bir vatandaş olarak sizin bu üslubunuzu kınıyorum, yazıklar olsun.” ifadelerini kullanarak gösterdi.