Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na fabrika çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas Demirağ OSB'de toplu açılış, temel atma ve 58 yatırım yerinin tahsis töreninde yaptığı konuşmada, yakın zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'a geldiğini ve "Şu 19 senede açılan bir tane fabrika mı var?" sözünü hatırlattı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, katıldığı bir törende Kılıçdaroğlu'nun "19 senede açılan bir tane fabrika mı var?" sözüne ilişkin, "Biliyorsunuz benden biraz çekiniyormuş. Ben gelmeyeyim, buradaki 58 fabrikanın temel atma törenine siz kendisini davet edin" dedi.

Bugün 10 temel atma töreni gerçekleştirdiklerini belirten Varank, şöyle devam etti: "Yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz. Eğer Kılıçdaroğlu, fabrika görmek istiyorsa ben buradan çağrı yapayım. Biliyorsunuz benden biraz çekiniyormuş. Ben gelmeyeyim, buradaki 58 fabrikanın temel atma törenine siz kendisini davet edin. Gelsin o törende sizlerle beraber bulunsun.

Eğer Kılıçdaroğlu, fabrika görmek istiyorsa ben buradan çağrı yapayım. Biliyorsunuz benden biraz çekiniyormuş. Ben gelmeyeyim, buradaki 58 fabrikanın temel atma törenine siz kendisini davet edin

Ben de gelmeyeceğim, çekinmesine gerek yok. Gelsin, baksın bakalım Türkiye'de yatırım oluyor mu olmuyor mu. Fabrikalar açılıyor mu açılmıyor mu. Biz ekonomimizi özel sektörün, müteşebbislerimizin desteğiyle büyüteceğiz. Onlar sayesinde Türkiye ekonomisini dünyadaki en rekabetçi 10 ekonomiden biri haline geleceğiz. Biz inşallah bu kararlılıkla da yolumuza devam edeceğiz.

Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Hep beraber el ele verip, bu ülke için çalışmaya devam edelim. İnşallah Türkiye'yi çok daha başarılı, çok daha aydınlık yarınlar bekliyor. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz."

2008 küresel krizini hatırlayın

Son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü sınamadan alınlarının akıyla çıkmayı başardıklarını aktaran Varank, şöyle devam etti: "2008 küresel krizini hatırlayın. Devasa bankaların battığı, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinin sarsıldığı bir ortam vardır. İrlanda, Portekiz ve Yunanistan dış borçlarını artık ödeyemeyecek bir noktaya gelmiştir. Hamdolsun biz o zorlu dönemi tabiri caizse hafif sıyrıklarla atlattık.

Cumhurbaşkanımız 2008 yılında bu kriz bizi teğet geçecek dediğinde kimse inanmadı. Aramızdan arkadaşlarımız da inanmadı. Ali Babacan o zaman 'lütfen bu kriz bizi teğet geçecek demeyelim' diyordu. Ama gördük ki 2008 krizini en doğru şekilde yöneten ülkelerden biri Türkiye olmuştur."