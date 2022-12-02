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Merve Dizdar gömlek sütyen kombini ile büyüledi!

Merve Dizdar gömlek sütyen kombini ile büyüledi!

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri"nde yılın kadını olan Merve Dizdar tarzıyla sosyal medyada gündeme geldi. Ceket içine düğmeleri açık bir gömlek giyen Dizdar'ı görenler "Dekolte modasına uymuş" yorumları yaptı. Dizdar'ın tarzı takipçilerini ikiye böldü.

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GQ Türkiye 'Men of the Year Ödülleri'nde Yılın Kadını Merve Dizdar oldu. Şükrü Özyıldız, Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Merve Dizdar'ı sahneye çağırdı. "Sen muhteşem bir detaysın" diyen oyuncu, birkaç kez sahnede Dizdar'ı izlerken kendi oyununu kaçırdığını itiraf etti.

Herkese teşekkür eden Merve Dizdar, hayatına dokunan kadınlara teşekkür ettikten sonra; şiddetsiz, güzel bir 2023 yılı geçirmeyi temenni etti.

Gecede ünlü isimlerin konuşmaları kadar kıyafet seçimleri de gündem oldu. Dekolteli bir tarza sahip olan Dizdar'ın ceket-gömlek-sütyen kombini dikkat çekti.

Dizdar'ı görenler "Dekolte modasına uymuş" derken kimi hayranları ise oyuncuyu çok beğendi.

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