Diyarbakır'da kasım ayında zehir tacirlerine darbe vuruldu! İşte operasyonlarda ele geçirilenler...

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kasım ayı bilançosunu açıkladı. 95 operasyonda gözaltına alınan 496 kişiden 85'i tutuklandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kasım ayı bilançosu açıklandı.

Sosyal medyada yapılan açıklamada kasım ayı içerisinde 95 operasyonda 496 şüpheliye işlem yapılmış olup, yakalanan şüphelilerden 384’ünde “Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı medde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan, 112 şüpheliye ise “uyuşturucu madde ticareti veya sağlamak” suçundan işlem yapıldı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerin 85’i tutuklanmış, 16 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

Öte yandan, operasyonlarda 672 kilogram 326.12 gram skunk, 102 kilo 63.09 gram esrar ve türevleri, 462.81 gram kokain, 253.20 gram metamfetamin, 519 adet sentetik ecza, 318 kök kenevir bitkisi, 38,88 gram eroin, 30 adet ecstasy, 5 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 2 adet kalaşnikof (AK-47), 2 adet uzun namlulu şarjör, 78 adet uzun namlulu fişek, 6 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 81 adet tabanca fişeği ele geçirildi.