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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da tespit edildi NASA teleskobu görüntüledi

Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da tespit edildi NASA teleskobu görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit etti.

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CNN'in haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, geçen ay Dünya’nın dört katı atmosfer yoğunluğuna sahip Titan'ı inceledi.

İncelemede, 5 Kasım'da, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.

Söz konusu bulutlardan büyüğü Titan'ın yüzeyindeki bilinen en büyük sıvı kütlesi Kraken Mare’nin yakınında tespit edildi.

Titan’ın atmosferi nitrojen ve metandan oluşurken, bu oluşum uyduya turuncu bir görünüm veriyor. 

Titan'ın yüzeyinde bulutları oluşturan ve yağmur yağmasını sağlayan sıvı etan ve metan bulunuyor.

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