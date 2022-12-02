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Katil robota onay çıktı! Tek tuşla adam öldürecek

Katil robota onay çıktı! Tek tuşla adam öldürecek

ABD'de San Francisco polisinin katil robot kullanımına onay çıktı. Aktivistler öldürme eyleminin insanilikten çıkarak daha kolaylaşacağını savunarak karara tepki gösterdi. Yetkililer ise öldürme kapasitesine sahip robotların sadece ekstrem durumlarda kullanılacağını savundu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde tartışılacak bir konuya izin verildi. 

Kentin denetim kurulu öldürme gücü olan robotların kullanımını onayladı. Tehlike durumlarında kullanılacak olan bu robotlar polis memurlarınca kontrol edilecek. 

Kent yetkilileri tüm kararın insanda olacağının altını çizdi. Yine de bir tuşa basarak insan öldürebilmenin mümkün olması aktivistleri harekete geçirdi.

Karar mekanizmasındaki insani duygulardan uzaklaşılacağını söyleyen aktivistler durumu "kaygan bir zemin" olarak değerlendirdi. 

Yetkililer ise öldürme kapasitesi olan robotların sadece aşırı durumlarda ve özel eğitimli polisler tarafından kullanılacağını savunuyor. 

Öte yandan kent polisi halihazırda kolluk kuvvetlerinin elinde öldürme kapasitesi olan robotların olmadığını açıkladı. Bir polis sözcüsü, "robotlar, şiddet içeren, silahlı veya tehlikeli konuları içeren müstahkem yapıları aşmak için potansiyel olarak patlayıcı yüklerle donatılabilir" dedi.

ABD'de ilk değil

ABD'nin Teksas eyaletinde polis daha önce ölümcül robotları kullanmıştı. 2016'da Dallas polisi, iki memuru öldüren ve birkaçını daha yaralayan bir keskin nişancıyı öldürmek için C-4 patlayıcıyla donanmış bir robot kullanmıştı. 

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