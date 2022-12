Fazıl Say eşi Ece Dağıstan'dan neden boşandı? Meğer Fazıl Say ilk karısı Gülyar Balcı ile...

Fazıl Say eşi Ece Dağıstan ile boşandı. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanmaya karısıyla elele giden Fazıl Say, çıkışta bekar bir adamdı. Fazıl Say 2004 yılında aynı adliyede ilk eşi Gülyar Balcı'dan boşanmıştı. Boşanma haberlerini paylaşan Fazıl Say, 3. eşini bulmadan boşanacağı tarihi verdi.

İSTANBUL Beykoz Adliye'sinde eşi Ece Dağıstan ile boşanan Fazıl Say, twitterdan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Fazıl Say, adliyeye eşi Ece Dağıstan ile elele gidip, çıkışta bekar bir adam olmuştu.

Çok üzgünüm eşim Ece ile boşandık

Fazıl Say çarşamba günü gerçekleşen boşanmasını twitter hesabından 'çok üzgünüm eşim Ece ile evliliğimizi sonlandırdık. Beykoz Adliyesine el ele girdik, el ele çıktık Ece ile' yazmıştı.

Fazıl Say ile Ece Dağıstan'ın evliliği 7 yıl sürdü. Fazıl Say ikinci eşi olan Ece Dağıstan ile 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde evlenmişti.

Fazıl Say ilk eşini de...

Ece Dağıstan ile boşanan Fazıl Say, twitter hesabından bugün yaptığı bir espriyle de gündem oldu. Fazıl Say ilk karısı Gülyar Balcı ile de meğer aynı adliyede boşanmış. Fazıl Say ilk eşi olan Gülyar Balcı ile 1997 yılında evlenmiş o evliliği de ikinci evliliği gibi 7 yıl sürmüştü.

3 boşanmam 2040 yılında

Twitter'dan boşanmasına ilişkin bir paylaşım yapan Fazıl Say, şunları yazdı:

-"Beykoz'a hayatımda 2 kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye'ye gittim. 2004'te Gülyar ile boşandık, 2022'de Ece ile... İkisinde de sevgi dolu boşandık. Yani, 18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum. Takvime baktım, bir sonraki 2040. Artık bekleyelim görelim..."

Fazıl Say boşandığı eşi Ece Dağıstan ile Milano'da evlenmişti.

Ece Dağıstan'ın boşanma açıklaması

Fazıl Say boşanmasıyla ilgili espriler yaparken ayrıldığı eşi Ece Dağıstan ise şu paylaşımı yaptı:



- "Hikayenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek yanılmak yine denemek vardı, dinlemek vardı, eğlenmek ağlamak saçmalamak vardı... Şaşırtmak vardı, öğrenmek öğretmek, el ele yürümeyi istemek, korumak kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı... Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı... Elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı... Ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı, o sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı...çok güzeldi , hepsi hikayeydi..."