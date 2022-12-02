Dünya diken üstünde yeni salgın korkusu! 4 çocuk aynı anda öldü

İngiltere'de yayın bakteri korku saçıyor. İngiliz Sağlık Güvenliği Merkezi, Strep A salgını nedeniyle Ealing'deki 4'üncü çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu durum ülkede yeni bir salgın endişesi yaratıyor.

Abone ol

İngiltere'de yayılmaya başlayan bakteriyel hastalık endişe yaratıyor. Strep A isimli bakteriyel enfeksiyon, boğaz ve deriyi etkiliyor. Çoğu vakada yorgunluk ortaya çıkıyor ve bazılarını yüksek ateş nedeniyle hayati tehlikeye sokuyor. Strep A'ya yakalanan 4 yaşındaki Muhammad Ibrahim Ali, kalp durması nedeniyle hayatını kaybetti.

Surrey'deki Ashford Church of England okulundaki altı yaşındaki bir öğrenci de geçen hafta başında Strep A'dan öldü.

7 yaşındaki Hanna Reap, Strep A'dan ölen diğer çocuk. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Merkezi (UKHSA), Ealing'deki bir ilkokul öğrencisinin de Strep A'ya yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

Muhammad Ibrahim Ali, Strep A'dan ölen dördüncü çocuk olarak kayıtlara geçti. Dört ölümün herhangi bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğuna dair kanıt yok.

STREP A nedir?

Strep A, boğazı ve cildi etkileyen A Grubu streptokok bakterisi enfeksiyonudur. Semptomları arasında yüksek ateş, kas ağrıları, kusma ve boğaz ağrısı bulunur. Yakın temas yoluyla bulaşabilir. Vakaların çoğu hafif şekilde atlatılsa da bazı durumlarda yaşamı tehdit edebilir. Bakteri kızıl hastalığına neden olabilir.

Semptomlar arasında ayrıca boğazda, dil ve deride kızarıklık ve ishal de bulunur. Antibiyotikle tedavi edilebilir ancak mevcut bir aşısı yok.