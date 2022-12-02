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Şenol Güneş'ten transfer için onay çıktı! Kartal yıldız isim için harekete geçiyor

Şenol Güneş'ten transfer için onay çıktı! Kartal yıldız isim için harekete geçiyor

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek pozisyonuna Masuaku'dan memnun olmayan Şenol Güneş o bölgeye takviye istiyor. Şenol Güneş'in listesi doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi Casper Höjer'i listesine aldı.

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eşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek pozisyonunda Masuaku'dan istediği verimi alamayan Şenol Güneş, tekviye istemişti. Scout ekibinin önerisiyle siyah-beyazlı ekip Casper Höjer'i radarına aldı. 

Beşiktaş'ta Casper Höjer bir süre önce transfer listesine girdi. Scout ekipleri ise devamında oyuncuyu takibe aldı.

Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Şenol Güneş'ten de oyuncu için onay çıktı. Siyah-beyazlı ekipte stoper ve sol bek takviyesine öncelik verildi. Teknik heyet Masuaku'dan beklenen verimi alamadı ve yönetime bu bölgeye takviye yapılmasının şart olduğunu bildirdi.

Adaylar arasında bir isim öne çıktı, o da 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Casper Höjer oldu. Kartal'ın radarına giren sol bek, hem teknik heyetten hem de yönetimden 'onay' aldı.

Scout ekibinin hazırladığı raporu inceleyen Güneş'ten de olumlu yanıt geldi. Ardından siyah-beyazlılar Çekya ekibi Sparta Prag'da forma giyen Danimarkalı sol bek için önümüzdeki hafta içerisinde resmi girişimlerini yapma kararı aldı.

15 maçta 8 asist yaptı
Beşiktaş yönetimi, kiralık gelen Masuaku'nun West Ham'a geri gönderilmesi konusunda sorun yaşanmazsa Höjer için tüm şartlarını zorlayacak.

Bu arada Beşiktaşlı yetkililer daha önce siyah-beyazlı formayı giyen iki Çekyalı oyuncu Sivok ve Zapatocny'den de Höjer için bilgi aldı.

İki oyuncunun da Danimarkalı sol bek için olumlu rapor verdiği belirtildi.

Danimarkalı sol bek adeta bir asist makinesi. Bu sezon Sparta Prag formasıyla 15 maça çıktı. 2 gol attı, 8 de asist yaptı.

Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Höjer için belirlenen sayıda maça çıkması halinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.

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