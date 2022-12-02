Şamil Tayyar'ın Mustafa Varank'ın kuzeniyle ilgili paylaşımı olay oldu! Solcuymuş rahatladım!

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeninin kamudan aldığı ihalelerle ilgili tartışma sürerken AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan tartışmaları alevlendirecek bir paylaşım geldi. Sedat Varank'ın Sözcü gazetesine yaptığı "Benim eşim de solcu" açıklamasını hatırlatan Şamil Tayyar, "rahatladım" dedi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank, devletten aldığı ihalelerle ilgili tartışmalar üzerine Sözcü gazetesine konuştu. Emlak Konut’un Bodrum’daki deniz manzaralı bir arazi ile Tuzla’da yine deniz manzaralı bir arazi ihalesi için “Sanki bedavaya almışız” diyen Sedat Varank, “Bu ihalelerde kaçak, hırsızlık, uğursuzluk ihtimali olabilir mi?” diye sordu. Bunun üzerine AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan 'rahatladım' paylaşımı geldi.

Sanki kuradan parayı vurdular havası var

Sedat Varank, kuzeni olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ablası olan Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın ihalelere bir dahli olmadığını söyledi. “Emlak Konut halka açık bir şirket. TC vatandaşı olan herkesin girebileceği bir ihale ve canlı yayınlanıyor” diyen Sedat Varank, “Sanki ‘Buradan parayı vurdular' gibi hava estiriliyor. 25 yıldır inşaat işi yapıyorum, mimarım. ‘10 milyarlık iş aldı, 4 milyar Emlak Konut'a, 6 milyar cebe' falan diyorlar. Bu işin 3.5 milyar maliyeti, finansı var. Ben devlete fazladan 1.5 milyar para veriyorum. Sanki bedavaya almışız” ifadelerini kullandı.

Sedat Varank'ın Emlak Konut'tan ihale ile aldığı Bodrum'daki arazi.

Bırakayım ta taksi şoförlüğü mü yapayım!

Kuzeni Mustafa Varank ABD’deyken de inşaat işi yaptığını belirten Sedat Varank, “Yok Mustafa Varank işi verdi, Fatma Varank işleri aldı… Ablamın da dahli yok. Bunlar davetiyeli değil, normal herkesin girebileceği işler. Emlak Konut ablamın hükmü olmayan bir yer, ona bağlı değil. Ağabeyim sigortacı. Bir kuzenim taksi şoförü. Mustafa Varank bakan olduktan sonra makamına bir kere gittim. Ablamın yanına 2 defa gittim. Girdiğimiz ihalelerde büyük, dev firmalar var. Bu ihalelerde kaçak, hırsızlık, uğursuzluk ihtimali olabilir mi? Neymiş? Soyadımız Varank'mış, bize de yazık. Bırakalım da taksi şoförlüğü mü yapalım!”

'Benim eşim solcu'

Öte yandan “Siyasette hiç bulunmadım” diye belirten Varank, “Ailece birbirimize bağlı insanlarız. Benim hanım da solcu. Bana ‘Sedat bir şey mi yaptın?' diye soruyor. Yahu diyorum, her şey açık. Biz evimizden işimize gidip gelen insanlarız” ifadelerini de kullandı.

Şamil Tayyar'dan imalı 'rahatladım' paylaşımı

Sedat Varank’ın yaptığı açıklamalar, AK Parti cephesinde yankı buldu. Açıklamaların ardından AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar da topa girdi. Tayyar, Sedat Varank’ın açıklamalarına gönderme yaparak, “Emlak Konut ihaleleriyle gündeme gelen Sedat Varank, içini Sözcü’ye dökmüş. ‘Benim hanım da solcu’ demiş. Rahatladım” ifadelerini kullandı.