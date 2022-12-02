Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kara harekatı sinyalini verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade ederken kara harekatı konusunda da sinyali verdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu “Özel Diyalog” Oturumu'na katıldı.

Çavuşoğlu burada soruları yanıtlarken Türkiye'nin dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilere de değindi.

"Daha yapıcı ilişki kurmamız gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu, "11 yıldır bu kriz devam ediyor. Bu problemin hepimizin üzerinde etkileri var. Uluslararasu kamuoyunun kabul ettiği Suriye muhalefeti ile rejim arasında mutlaka ilişkiler devam ediyor. Bizim bu anlamda rejimle de daha yapıcı bir ilişki kurmamız gerekiyor.

Hem anayasa toplantıları hem de Astana formatı toplantılarında bulunmamız gerekiyor. Ayrıca rejimle de bir angajmana girmemiz gerekli. Çünkü mültecilerin geri dönmesi için güvenli ve onurlu bir biçimde yapılması için olmalı." dedi.

"Barış için çaba harcamaya devam edeceğiz"

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının barış sonuçlandırılması için çalışmaların süreceğini de dile getiren Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"(Rusya-Ukrayna Savaşı) İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz.

Avrupa sınırı Yunanistan ile başlamıyor. Ermenistan, Azerbaycan ve Kazatistan'ın bir kısmı da Avrupa'da sayılıyor.

Avrupa'nın sınırı Tükiye'den başlıyor. Avrupa yalnız kriz zamanı değil, nomal zamanda da Türkiye'nin önemini anlamalı.

Türkiye, 9 binden fazla yabancı teröristi teslim etti. Terörle mücadelede diğer birçok ülkeden fazla iş yaptık.

Ukrayna topraklarının yasa dışı ilhakını kabul etmedik, Boğazları Rus gemilerine kapattık. Ukrayna'da bile AB bize danışmadı. AB ne zaman bize ihtiyaç duysa ulaşıyor ama Türkiye'nin rolünü kabul etmeleri gerekiyor.

İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor.

(Suriye'nin kuzeyinde) DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor."