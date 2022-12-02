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Mustafa Karataş'ı terleten cinsiyet değiştirme sorusu

Mustafa Karataş'ı terleten cinsiyet değiştirme sorusu

Muhabbet Kapısı programını sunan Prof. Dr. Mustafa Karataş, gelen bir soruyla epey zorlandı. Karataş'a ismini vermek istemeyen bir seyirci "Erkek olarak doğdum fakat kadın hormonlarım daha ağır basıyor" dedi. İşte Karataş'ın yanıtı....

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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sunumuyla gerçekleşen Muhabbet Kapısı programı yine birbirinden ilginç sorulara sahne oldu.

Muhabbet Kapısı’na bağlanan bir seyirci cinsiyet değiştirmeye yönelik bir soru sordu. İsmini vermek istemeyen seyirci sorusunda "Ben doğuştan erkeğim ama kadın hormonların yüzde 90 ağır basıyor, erkeklikle bir alakam yok. Doktora gittim, doktor ameliyat dedi, ailem karşı çıktı. Müftü caizdir dedi. Ne yapmam lazım?" dedi.  Mustafa Karataş'ın yanıtı...

"Erkeğin kadın olması kadının erkek olması haramdır"

Prof. Dr. Mustafa Karataş şu yanıtı verdi: "Resul efendimiz zamanında çok önceki dönemlerde bu varmış, hünsâ-i müşkile... Kadın desen kadın gibi değil erkek gibi uzuvları, erkek desen ruh hali kadın gibi... Bunlara nasıl davranmışlar? Bunlara saflarda bile Hz. Ömer'in de uygulamaları var, erkeklerin arasına fazla girmemişler. Arada bir safta durması söylenmiş. Hz. Ömer zamanında böyle biri kadınlarla duruyor, Hz. Ömer bunu yasaklamış... Yaratılışı bozmak acısından erkeğin kadın olması kadının erkek olması haramdır. Şu anlamda erkekliği beğenmedim kadınlık prim yapıyor kadın olmak istiyorum bu haramdır.

"Cinsiyet değiştirmek yok"

Bir doktorla olmaz bir heyet bakıyor ve kadın olmasına karar veriyorsa öyle... Ama burada esas olan sabretmektir. Benim okumalarımdan çıkardığım cinsiyet değiştirmek yok! Müşkildir organları yoktur, orada bir tık müdahale yapılabilir ama kadın gibi davranmak istiyorum hali olmaz."

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