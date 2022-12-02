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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp yeni güncelleme! Artık kabus olmaktan çıkıyor

WhatsApp yeni güncelleme! Artık kabus olmaktan çıkıyor

Sosyal medyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni güncellemelerle kullanımı kolaylaştıracak özellikler getiriyor.

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Peki sohbette mesaj aramak tarihe mi karışıyor? WhatsApp’ta hayat kolaylaştıracak yeni güncellemede ne var?

Mesaj bulmak kolaylaşıyor

WABetaInfo'da yer alan habere göre, 22.19.0.73 kodlu güncellemeyle yazışmalar arasında eski mesajları bulmak çok daha kolay bir hale gelecek. Henüz Beta aşamasında olan yeni özellikle kullanıcılar artık mesajları ararken tarihe göre filtreleme yaparak sadece istedikleri aralıktaki mesajları görebilecek.

Gelen güncellemenin tüm WhatsApp kullananlara açılmasıyla beraber; uygulamaya giren kullanıcılar 'arama' kutusuna geldiklerinde açılan ekranda 'takvim' ikonuna tıklayarak gün, ay ve yıl seçimi yapabilecek.

Son olarak anket özelliğini kullanıma sunan WhatsApp’a yeni gelecek olan özellikte  istenilen aralıktaki mesajlar direkt olarak görülebilecek.

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