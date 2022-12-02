Muharrem İnce'nin CHP'ye tepki: Sandıkta satmışlar beni

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Haziran 2018 seçimlerinde seçim gecesi CHP'nin sisteminin çöktüğünü belirterek, "Bana bilgi veremedikleri için ben de milletin karşısına çıkamadım, sandıkta satmışlar beni" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne'de esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, Kıyık Caddesi'ndeki esnaf sohbeti sırasında, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin kendisine seçim sonuçlarını iletemediğini ileri sürdü.

O dönemki seçim sonuçlarını partililerle Ankara'da bir otelde takip ettiklerini anlatan İnce, "Bir müddet sonra CHP'nin sistemi çöktü, bana bilgi veremiyorlar, arıyorum, 'ne oluyor' diyorum, 2. tura kaldık mı, kalmadık mı? Sonuç yok. Sonuç olmayınca sokağa çıksam '2. tura kaldı' desem elimde belge yok. 'Kalmadı' desem belge yok. Moral sıfır, sistem çökmüş. Beni bırakmışlar yüz üstü. Bu arada o sinirle İsmail Küçükkaya'ya 'adam kazandı' diye mesaj attım. Doğru. Bağlanmadım. O sinirle attım, bende insanım." diye konuştu.

İnce, CHP yöneticilerinin kendisine Türkiye'de bulunan 188 bin sandığın tamamına gözlemci koyduklarını belirttiklerini ancak bunun da doğru olmadığını daha sonra öğrendiğini anlattı.

"CHP 12 bin 843 gözlemcisini bildirmemiş"

Seçim bittikten sonra Yüksek Seçim Kuruluna mektup yazdığını ve CHP'nin sandıklara koyduğu gözlemcilerle ilgili soru yönelttiğini ifade eden İnce, şöyle devam etti:

"AK Parti 181 bin 231 sandığa gözlemci bildirmiş. CHP 175 bin 661 sandığa gözlemci bildirmiş. Onların da bir kısmı görev yapmamış. 168 bin 962 kişi gitmiş. 12 bin 843 kişi hiç bildirilmemiş, sandığa gitmemiş. CHP 12 bin 843 gözlemcisini bildirmemiş yani 4 milyon oyu çöpe atmışlar. Bana bilgi veremedikleri için ben de milletin karşısına çıkamadım, sandıkta satmışlar beni. Belge burada. Ben cumhurbaşkanı adayıydım, ilk mitingimi de Edirne'de yaptım ve 81 vilayeti gezdim. Benim görevim bu, partinin görevi sandıkları korumak. 13 bin sandığa gözlemciyi koymamış, oyları boşa bırakmış. Bana da seçim gecesi bilgi verememiş, çünkü elinde veri yok. Bilgi veremeyince ben de insan içine çıkamamışım."

İnce, daha sonra Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kentteki tarihi çarşıları gezen İnce, Ulus Pazarı ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.