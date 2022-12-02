Karısını ve sevgilisini aynı yatakta bastı gördükleri şok etti! Yok artık

Kenya’da kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Kenya ordusunda görevli olan bir subay görevinden döndükten sonra evine haber vermeden evine gitmek istedi. Eşine sürpriz yapmak isteyen ismi açıklanmayan subay karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

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Kenya’da orduda görevli olan bir subay uzun süren görevinin ardından eşine haber vermeden döndü ve evine gitti. Eşine sürpriz yapmak isteyen adam yatak odasından gelen seslerin üzerine o bölüme yöneldi. Eşini ve sevgilisini aynı ayakta cinsel ilişkiye girerken yakalayan adam büyük bir şok yaşadı. Subay olan o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

Dakikalarca yalvardılar

Subay olan eş tarafından kaydedilen görüntülerde adamın elinde bir kemer tuttuğu dikkatleri çekti. Havluyla çıplak bedenini örten kadın dizlerinin üzerine çökerek dakikalarca yalvardı.Elinde kemerle etrafa bağırmaya devam eden eş ise ikiliden bir açıklama beklediğini söyledi.