BIST 5.046
DOLAR 18,64
EURO 19,63
ALTIN 1.076,83
HABER /  DÜNYA

Karısını ve sevgilisini aynı yatakta bastı gördükleri şok etti! Yok artık

Karısını ve sevgilisini aynı yatakta bastı gördükleri şok etti! Yok artık

Kenya’da kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Kenya ordusunda görevli olan bir subay görevinden döndükten sonra evine haber vermeden evine gitmek istedi. Eşine sürpriz yapmak isteyen ismi açıklanmayan subay karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

Abone ol

Kenya’da orduda görevli olan bir subay uzun süren görevinin ardından eşine haber vermeden döndü ve evine gitti. Eşine sürpriz yapmak isteyen adam yatak odasından gelen seslerin üzerine o bölüme yöneldi. Eşini ve sevgilisini aynı ayakta cinsel ilişkiye girerken yakalayan adam büyük bir şok yaşadı. Subay olan o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

Dakikalarca yalvardılar

Subay olan eş tarafından kaydedilen görüntülerde adamın elinde bir kemer tuttuğu dikkatleri çekti. Havluyla çıplak bedenini örten kadın dizlerinin üzerine çökerek dakikalarca yalvardı.Elinde kemerle etrafa bağırmaya devam eden eş ise ikiliden bir açıklama beklediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Motorine büyük zam geliyor! Üç indirimi geri alacak zam bu gece pompaya yansıyacak
Motorine büyük zam geliyor! Üç indirimi geri alacak zam bu gece pompaya yansıyacak
Kulis! Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' emri! Sakın cümle bile kurmayın!
Kulis! Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' emri! Sakın cümle bile kurmayın!
MHP, BİM zincir marketleri 'hasım' ilan etti! Fiyat teröristi, ahlaksız, edepsiz hortumcu
MHP, BİM zincir marketleri 'hasım' ilan etti! Fiyat teröristi, ahlaksız, edepsiz hortumcu
Canan Kaftancıoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'na 'şizofren' dedi açıklaması! Keyifli senaryolar dilerim
Canan Kaftancıoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'na 'şizofren' dedi açıklaması! Keyifli senaryolar dilerim
Edirne sınırında Bulgaristan'ın geri ittiği kaçak göçmen donarak öldü
Edirne sınırında Bulgaristan'ın geri ittiği kaçak göçmen donarak öldü
İstanbul'da korkunç olay! Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu
İstanbul'da korkunç olay! Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu
Almanya, Dünya Kupası'ndan elendi
Almanya, Dünya Kupası'ndan elendi
Joe Biden: Putin savaşı bitirmek isterse görüşmeye hazırım
Joe Biden: Putin savaşı bitirmek isterse görüşmeye hazırım
Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u mağlup etti
Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u mağlup etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye üniforma uyarısı: Teröristlere kullandırmayın
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye üniforma uyarısı: Teröristlere kullandırmayın
CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu!
CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu!
ABD, Almanya ve Fransa'dan Türkiye açıklaması: Güçlü şekilde karşıyız
ABD, Almanya ve Fransa'dan Türkiye açıklaması: Güçlü şekilde karşıyız