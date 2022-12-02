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Cüneyt Özdemir'den çalışanlarına promosyon müjdesi

Cüneyt Özdemir'den çalışanlarına promosyon müjdesi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yaptıkları görüşmeler sonrası çalışanlarına Garanti Bankası'nın promosyon ödemesi yapmaya karar verdiğini duyurdu. Özdemir, "Medyada ve özel sektörde diğer şirketlere örnek olması umuduyla sizinle paylaşmak istedim." dedi.

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Kamu kurumları ve özel şirketlerde promosyon duyuruları peş peşe geliyor.

Bu kez promosyon haberi medya sektöründen geldi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda çalışanlarına müjdeyi verdi.

Özdemir, "Yaptığımız görüşmeler sonrasında yıllardır çalıştığımız banka promosyon ödemesi yapmaya karar verdi. Biz de tüm ödemeyi eşit şekilde çalışanlarımıza dağıtıyoruz. Medyada ve özel sektörde diğer şirketlere örnek olması umuduyla sizinle paylaşmak istedim. Teşekkürler@GarantiBBVA" ifadelerine yer verdi.

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