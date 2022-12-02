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HABER /  POLİTİKA

Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar’da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmiyor.

Bu kapsamda Türkiye'de terörü bitirmek için emin adımlarla ilerleyen kahraman Mehmetçik, yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

Gabar'da 3 terörist sarı torbada

Her geçen gün operasyon bölgelerinden başarılı haberler duyurulurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir yenisini daha paylaştı.

Bakan Soylu, Şırnak'ın sınırındaki Gabar'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Biraz geç oldu ama güç olmadı"

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada! Az kaldı..."

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