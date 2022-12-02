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Rusya: Putin, Biden ile müzakereye açık

Rusya: Putin, Biden ile müzakereye açık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye açık olduğunu fakat Ukrayna'dan çekilmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

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Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için uluslararası kamuoyunda çaba harcanmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden, Putin'İn savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar vermesi durumunda kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Konuya ilişkin Rusya kanadınsan bir açıklama geldi.

"Putin, Biden ile görüşmeye açık"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın Putin ile görüşmek için Rusya’nın Ukrayna’dan çıkması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlattı.

AA'nın haberine göre Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını belirten Peskov, “Özel askeri operasyon devam ediyor. Bununla birlikte Putin temaslar ve müzakereler için açıktı ve öyle olmaya devam ediyor. Çıkarlarımıza ulaşmanın en çok tercih edilen yolu, barışçıl diplomatik araçlardır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Rusya’nın “yeni topraklarını” hala tanımadığını ve bunun karşılıklı tartışma zemini bulmayı zorlaştırdığını kaydeden Peskov, Putin’in ülkesinin çıkarları için her zaman müzakerelere açık olduğunu vurguladı.

"Putin'in savaş öncesindeki çabaları karşılıksız kaldı"

Peskov, Putin’in Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” öncesinde bile ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile hazırlanan taslak metinler temelinde müzakereleri başlatmaya çalıştığını söyleyerek bu girişimin karşılıksız kaldığını anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye’deki rejim lideri Beşşar Esed’in görüşme ihtimaliyle ilgili soruyu da cevaplayan Peskov, henüz kesin bir şeyin olmadığını ancak böyle bir olasılığın var olduğunu dile getirdi.

Peskov, Putin’in böyle bir teması memnuniyetle karşılayacağını ve Rus tarafının buna katkıda bulunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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