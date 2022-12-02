Muharrem İnce ilk kez açıkladı: Mektup yazdım ama benimle görüşmedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşmek için herkesten önce kendisine mektup gönderdiğini fakat kabul edilmediğini söyledi. Ayrtıca Muharrem İnce 6'lı masayı da hedef aldı.

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Türkiye'nin Esad'la bir an önce görüşmesi gerektiğini savunan İnce, "Ben Esad'a mektup yazdım, ilk kez söylüyorum bunu. Benimle görüşmedi. Görüşseydi, konuşacaktım bunları" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen İnce, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşmesi konusuna olumlu baktığını söyledi. Bir an önce Esad'la görüşülmesi gerektiğini savunan İnce, herkesten önce görüşmek için kendisine mektup gönderdiğini fakat kabul edilmediğini kaydetti.

Suriye konusunda mutlaka Esad'la görüşülmesinden yana olduğunu belirten İnce, "Şimdi de 'Esad'la görüşebilirim' diyor. 'Görüşme' demiyoruz, bir an önce görüş. Ben Esad'a mektup yazdım, ilk kez söylüyorum bunu. Benimle görüşmedi. Görüşseydi, konuşacaktım bunları. Tabi benim devlette bir yönetim görevim olmadığı için görüşmedi ama Türkiye Cumhuriyeti uyurken, yönetenler uyurken, ben bu girişimi yaptım. İsterseniz mektubu önümüzdeki günlerde paylaşabilirim de. Görüşeceksen bir an önce görüş. Büyükelçiyi ata, bu sığınmacılardan bir an önce kurtulalım, gönderelim bunları, bu misafirlik fazla uzadı. Dün Türkiye'nin en büyük şehrinde, İstanbul'daydım. Türk göremedim sokakta. Aksaray, Laleli, Fatih buralarda Türk göremedim. Hepsi sığınmacıydı, hepsi Afrikalıydı. Büyük devletler dış politikalarını sokakta yapmazlar. Bu önemli bir sözdür. Erdoğan bunu öğrenecek. Sokakta dış politika yaparsan işte bu duruma gelirsin" diye konuştu.

'O kadar güçlüyseniz çıkın, biriniz aday olun'

Muharrem İnce, 6'lı masayı da eleştirerek geçen günlerde açıkladıkları 'eş güdüm kurulu' projesine de tepki gösterip, "Bir 'eş güdüm kurulu' oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan; bu eş güdüm kurulu, cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o kişi 50 artı 1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek sonra dönecek 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana akıl verin ben de yöneteyim' diyecek. O kadar güçlü adamsanız çıkın, biriniz aday olun, kazanın" diye konuştu.

'6'lı masanın çözüm ürettiği yok, milleti oyalıyorlar'

6'lı masadaki liderlerin kendilerine güvenmediklerini öne süren İnce, şöyle devam etti:

"Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz, 'Kazanamam' diyorsunuz. O kişi neden sizi dinlesin ki? O sizin emir eriniz mi? Yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular, aday yaptılar. Sonra o kişinin kafası basmayacak, 6'lı masa buna talimat verecek. Böyle bir şey olamaz. 6'lı masada oturanlar, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa cumhurbaşkanı; yardımcılarından talimat mı alacak? 6'lı masada oturanlar, milletvekili olacaklarsa cumhurbaşkanı; yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? Dolayısıyla çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok. Bir proje üretmiyorlar. İş olsun, diye boş yere zamanı geçiriyorlar. Doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Erdoğan'a karşıymış gibi görünüp, doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Başörtüsü tartışmasından tutun da 'eş güdüm kurulu'na kadar açıkladıkları bütün işler, biraz derin düşündüğünüzde hepsi Erdoğan'ın işine yarıyor. Yıkılmış, bitmiş bir iktidarı son 2 ay içinde yeniden dirilttiler. Millet geçim sıkıntısında inim inim inlerken, son 2 ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar. Bitmişti bu iktidar. En büyük Erdoğancı, 6'lı masanın açıklamalarıdır, onlardır."

Muharrem İnce, toplantının sonunda partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı. İnce, daha sonra alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti.