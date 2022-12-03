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Reuters'tan dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın elini güçlendirmek istemedi

Reuters'tan dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın elini güçlendirmek istemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olası görüşmesiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunan İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Esad'ın seçim öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmemek için görüşmeyi reddettiğini öne sürdü.

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Bir süredir gündemde olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra görüşeceği iddia edilirken, konuyla ilgili Reuters'dan çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü.

Reuters'ın 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasında görüşme yapılması için yürüttüğü çalışma Şam'da kabul görmedi.

Seçim öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmek istemedi iddiası

Reuters'ın görüştüğü diğer iki kaynak Beşar Esad'ın 2023 seçimleri öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmemek adına görüşmeyi kabul etmediğini iddia etti. Aynı kaynaklar olası görüşmede Türkiye'de 3,6 milyon Suriyelinin geri dönüşünün ele alınmasının Erdoğan'a seçimde olumlu yansıyacağını aktardı.

Türkiye'nin Suriyeden çekilmesini istemişler

Görüşme teklifi ile ilgili bilgisi olan üçüncü kaynak ise Şam'ın somut bir öneri olmadığı sürece görüşmeyi yararsız gördüğünü ve Türk güçlerinin ülke topraklarından tamamen çekilmesini istediklerini ifade etti.

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