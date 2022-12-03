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Aboubakar'ın golü Kamerun'a yetmedi! Tur bileti Brezilya ve İsviçre'nin oldu

Aboubakar'ın golü Kamerun'a yetmedi! Tur bileti Brezilya ve İsviçre'nin oldu

2022 FIFA Dünya Kupası G grubunda Brezilya, Kamerun'a Aboubakar'ın golüyle yenilse de lider olarak bir üst tura yükseldi.

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, G grubunda Bezilya ile Kamerun karşı karşıya geldi.

Aboubakar önce golünü attı, sonra da atıldı

Sambacılar'ın baskın geldiği mücadelenin 90+2. dakikasında Aboubakar, şık bir gole imza atarak takımın öne geçirdi.

Gol sevincini yaşarken formasını çıkaran Kamerun'un eski Beşiktaşlı yıldızı, 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Brezilya yenilse de turladı

Bu sonuçla Brezilya, 6 puanla gruptan averajla lider olarak çıkarken, Kamerun da 3. olarak turnuvaya veda etti.

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