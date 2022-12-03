Düzce'de deprem oldu! Yine çok fena sallandı yürekler ağızlara geldi AFAD'dan açıklama var

DÜZCE 5.9'l depremin şokunu atlatamadan üst üste depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Düzce'de saat 08:00'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Panik yaşandı...

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Düzce beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 5.9'luk depremin ardından depremlerin sürdüğü Düzce yeni güne de deprem paniğiyle uyandı. AFAD, Düzce'de saat 07:59'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü bu kez Gümüşova ilçesi oldu..