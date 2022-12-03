BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,63
ALTIN 1.077,07
HABER /  GÜNCEL

Düzce'de deprem oldu! Yine çok fena sallandı yürekler ağızlara geldi AFAD'dan açıklama var

Düzce'de deprem oldu! Yine çok fena sallandı yürekler ağızlara geldi AFAD'dan açıklama var

DÜZCE 5.9'l depremin şokunu atlatamadan üst üste depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Düzce'de saat 08:00'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Panik yaşandı...

Abone ol

Düzce beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 5.9'luk depremin ardından depremlerin sürdüğü Düzce yeni güne de deprem paniğiyle uyandı. AFAD, Düzce'de saat 07:59'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü bu kez Gümüşova ilçesi oldu..

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Demirtaş açıkladı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o görüşmede 'bakanlık' mı teklif etti
Özgür Demirtaş açıkladı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o görüşmede 'bakanlık' mı teklif etti
İsveç, Türkiye'nin istediği ilk iadeyi yaptı! PKK hükümlüsü Mahmut Tat Türkiye'ye getirildi.
İsveç, Türkiye'nin istediği ilk iadeyi yaptı! PKK hükümlüsü Mahmut Tat Türkiye'ye getirildi.
Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi reddetti iddiası! Seçimden sonra görüşelim...
Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi reddetti iddiası! Seçimden sonra görüşelim...
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri
Reuters'tan dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın elini güçlendirmek istemedi
Reuters'tan dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın elini güçlendirmek istemedi
Aboubakar'ın golü Kamerun'a yetmedi! Tur bileti Brezilya ve İsviçre'nin oldu
Aboubakar'ın golü Kamerun'a yetmedi! Tur bileti Brezilya ve İsviçre'nin oldu
Meral Akşener’den İmamoğlu ile Yavaş’a yeşil ışık
Meral Akşener’den İmamoğlu ile Yavaş’a yeşil ışık
Kulüpler Birliğinden yabancı kuralı açıklaması! Son 18 yılda 10 kez değişti
Kulüpler Birliğinden yabancı kuralı açıklaması! Son 18 yılda 10 kez değişti
Meral Akşener, Erdoğan'ın davetini neden reddettiğini anlattı
Meral Akşener, Erdoğan'ın davetini neden reddettiğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile üstadın hayalini hayata geçiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile üstadın hayalini hayata geçiriyoruz
Uruguay, Gana'yı yenmesine rağmen elendi
Uruguay, Gana'yı yenmesine rağmen elendi
AB ülkeleri anlaştı! Varil başına 60 dolar tavan fiyat
AB ülkeleri anlaştı! Varil başına 60 dolar tavan fiyat