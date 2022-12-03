Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi reddetti iddiası! Seçimden sonra görüşelim...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır lideri Abdülfettah Sisi'den sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a da görüşebileceğini ve siyasette küslük olmayacağını açıklamıştı. İngiliz haber ajansı Reuters, Esad'ın Erdoğan ile görüşmeyi reddettiğini ileri sürdü. Erdoğan’ın olası bir görüşmeyi ‘seçim hamlesi’ olarak kullanacağını iddia eden Şam yönetimi, Reuters'a “Niye bedavadan seçim kazandırılsın ki?” açıklaması yaptı.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Cumhurbaşkanı vRecep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi reddettiği ileri sürüldü. Şam hükümeti Erdoğan’ın olası bir görüşmeyi ‘seçim hamlesi’ olarak kullanacağını düşünürken; haber kaynakları Suriye tarafının, “Niye bedavadan seçim kazandırılsın ki?” dediğini iddia etti.

Reuters'a konuştular: Üçlü zirve...

Reuters’a konuşan, Suriye’nin konudaki duruşu konusunda bilgisi olan üç kaynağın aktardığına göre Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birlikte Erdoğan’la üçlü zirve teklifini reddetti. Kaynaklar, Şam’ın böyle bir toplantının, Erdoğan’ın önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimler öncesi desteğini artıracağına inandığını söyledi.

Seçimlerden önce yakınlaşma olmayacak

Kaynaklardan biri, “Erdoğan’a niye bedavadan seçim kazandırılsın ki? Seçimlerden önce herhangi bir yakınlaşma olmayacak” diyerek, Suriye’nin dışişleri bakanları toplantısı fikrini de geri çevirdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye, Suriye topraklarından çekilsin

Diplomat olan bir kaynak, Suriye’nin ‘somut bir şey getirmediği takdirde böyle bir toplantıyı yararsız gördüğünü ve şimdiye kadar istedikleri şeyin Türk birliklerinin tamamen geri çekilmesi olduğunu’ söyledi.

Çok uzak olmayan bir gelecekte...

Türkiye’nin konuya yaklaşımını bilen bir kaynaksa ‘çok da uzak olmayan bir gelecekte’ bir Esad-Erdoğan görüşmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Kaynak, “Putin yavaş yavaş bunun yolunu hazırlıyor. Suriye’de büyük bir değişimin başlangıcı olur ve Türkiye üzerinde çok olumlu etkileri olur. Rusya da bundan faydalanır. Birçok alanda gerginlik olduğu düşünülürse.” dedi.