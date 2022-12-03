Asgari ücret 6 yılda 135 dolar eridi! Asgari ücret 8 bin TL olursa 2016 seviyesine geri dönecek...
Asgari ücretliler 10 yıl önceye göre 96 dolar, 6 yıl önceye göre ise 135 dolar daha az ücret alıyor. 10 yıl önce 391 dolar seviyesinde olan asgari ücret, 6 yıl önce ise 430 dolar seviyesindeydi. Bugün ise asgari ücret 295 dolara geriledi. Asgari ücretin 2016 seviyesine çıkabilmesi için Ocak 2023'te en az 8 bin TL olması gerekiyor...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık 2022 Çarşamba günü yapacak. Toplantı öncesi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz" açıklaması yaptı. Ancak asgari ücretin son 10 yılda dolar bazında erimesi dikkate alındığında bu rakam da asgari ücretin sadece dolar karşısındaki kaybını bile karşılamıyor. İşte asgari ücretin son 10 yılda sadece dolar karşısındaki erimesinin tablosu...
Asgari ücrete dolar bazında bakıldığında, yıllar içinde büyük kayıp yaşadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Günümüzde net 5 bin 500 TL 35 kuruş olan asgari ücret 295 dolara tekabül ediyor. Oysaki 10 yıl önce bu rakam 391 dolar seviyesindeydi. 2016 yılında ise asgari ücret 430 dolardı...
Türkiye'de milyonlarca çalışan ve aileleri asgari ücrete yapılacak zamma odaklandı. Enflasyon ortamı dolayısıyla tüm dikkatler asgari ücretin yaşam maliyetlerini karşılayan bir seviyeye çıkıp çıkmayacağına çevrildi.
TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 85.51 seviyesindeyken, asgari ücrette de benzer bir artış beklentisi oluştu. Son yıllarda Türk Lirası'nın dolar karşısındaki seyri dolayısıyla asgari ücretin seviyesi de ayrı önem kazandı.