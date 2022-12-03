Asgari ücret 6 yılda 135 dolar eridi! Asgari ücret 8 bin TL olursa 2016 seviyesine geri dönecek...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık 2022 Çarşamba günü yapacak. Toplantı öncesi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz" açıklaması yaptı. Ancak asgari ücretin son 10 yılda dolar bazında erimesi dikkate alındığında bu rakam da asgari ücretin sadece dolar karşısındaki kaybını bile karşılamıyor. İşte asgari ücretin son 10 yılda sadece dolar karşısındaki erimesinin tablosu...