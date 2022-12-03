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Fenerbahçe Real Madrid engelini aşamadı! EuroLeague'de 4 maç sonra yenildi

Fenerbahçe Real Madrid engelini aşamadı! EuroLeague'de 4 maç sonra yenildi

THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Real Madrid'e 85-71 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 11. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği Real Madrid'in 25-16'lık üstünlüğüyle tamamlanırken devreye konuk ekip 46-34 önde girdi.

Karşılaşmanın 3. çeyreğini Real Madrid 68-54 önde tamamlarken son periyotta üstünlüğünü koruyan konuk ekip, sahadan 71-85'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de 4 maç sonra kaybederken organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı. Real Madrid ise 8. galibiyetini elde etti.

Bjelica ve Wilbekin forma giyemedi
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları devam eden Nemanja Bjelica ile Scottie Wilbekin, Real Madrid karşısında forma giyemedi.

Tedavisi süren Nemanja Bjelica ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'le oynanan derbi maçta sakatlanan ve 2-3 hafta parkelerden uzak kalacağı duyurulan Scottie Wilbekin, kadroda yer almadı.

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