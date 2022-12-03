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Bakan Nebati açıkladı! Mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Nebati açıkladı! Mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Yeni düzenlemeye göre her ay Ba-Bs formu veren milyonlarca mükellef artık bu formları vermeyecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,  "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte mükelleflerin bildirim yükümlülüklerini azaltan çalışmaya dair bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık." ifadelerini kullandı.

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