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Motorine önce zam sonra indirim! Bugün 1 lira 16 kuruş zam geldi şimdi de indirim geliyor

Motorine önce zam sonra indirim! Bugün 1 lira 16 kuruş zam geldi şimdi de indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki zam ve indirimler baş döndürmeye başladı. Geçen hafta 3 kez indirim gelen motorine bugün kallavi zam geldi. Motorin 1 lira 16 kuruş zamlandı. 6 Aralık Salı günü ise motorine indirim geliyor.

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Petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma, araç sürücülerinin başını döndürdü. Zamlar ve indirimler sonrası vatandaş benzin ve motorin fiyatlarını takip etmekte zorlanıyor. 

Geçen hafta 3 kez indirim gelen motorine 3 Aralık 2022 (bugün) itibariyle 1 lira 16 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; motorin İstanbul’da 23,61 TL’ye, Ankara’da 23,75 TL’ye, İzmir’de 23,82 TL’ye yükseldi.

Salı günü 69 kuruş indirim var

Bugün zamlanan motorine 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise indirim geliyor. Motorinin litre fiyatına önümüzdeki salı günü itibariyle 69 kuruş indirim gelecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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