Motorine önce zam sonra indirim! Bugün 1 lira 16 kuruş zam geldi şimdi de indirim geliyor
Akaryakıt fiyatlarındaki zam ve indirimler baş döndürmeye başladı. Geçen hafta 3 kez indirim gelen motorine bugün kallavi zam geldi. Motorin 1 lira 16 kuruş zamlandı. 6 Aralık Salı günü ise motorine indirim geliyor.Abone ol
Petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma, araç sürücülerinin başını döndürdü. Zamlar ve indirimler sonrası vatandaş benzin ve motorin fiyatlarını takip etmekte zorlanıyor.
Geçen hafta 3 kez indirim gelen motorine 3 Aralık 2022 (bugün) itibariyle 1 lira 16 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; motorin İstanbul’da 23,61 TL’ye, Ankara’da 23,75 TL’ye, İzmir’de 23,82 TL’ye yükseldi.
Salı günü 69 kuruş indirim var
Bugün zamlanan motorine 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise indirim geliyor. Motorinin litre fiyatına önümüzdeki salı günü itibariyle 69 kuruş indirim gelecek.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.