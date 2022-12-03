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Feci kazada ölen kişi Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı! Küs aileler için...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Feci kazada ölen kişi Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı! Küs aileler için...

TAG otoyolunda meydana gelen feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli'nin küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri ortaya çıktı. Öte yandan Ahmet Fettahlıoğlu'nun ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan  otomobil, önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Araçta bulunan Ahmet Fettahlıoğlu (66) ile Fadime Sevimli (62) olay yerinde hayatını kaybetti. 

Küs olan iki aileyi barıştırmaya gidiyorlarmış

Meydana gelen feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli ile araçta bulunan diğer 5 kişinin Osmaniye'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri ortaya çıktı.

Bahçeli'nin kuzeni çıktı

Kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu, Devlet Bahçeli'nin kuzeni
Öte yandan feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu'nun ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Fettahlıoğlu'nun geçmiş dönem MHP Hasanbeyli ilçe başkanlığı yaptığı öğrenildi.

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