BBP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu! Mustafa Destici: Seçime kendi amblemimizle gireceğiz

CUMHUR İttifakı'nın en küçük ortağı Büyük Birlik Partisi, seçime kendi amblemiyle katılacak. 2018 seçimlerinde AK Parti listesinden milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçimlere kendi amblemimizle gireceğiz" dedi. Destici, asgari ücrete en az yüzde 40 zam istedi...

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Büyük Birlik Partisi, seçimlere kendi amblemiyle katılma kararı aldı. Habertürk yazarı Kemal Öztürk'e konuşan BBP lideri Mustafa Destici, "İttifakın üyesi olarak baraj sorunumuz olmayacak. Bu yüzden kendi amblemimizle 33 seçim bölgesinde, kendi milletvekili adaylarımızla seçime girmek istiyoruz" dedi.

'Baraj altında kalıp oylar boşa gidecek'

BBP Genel Merkezi için "Beklediğimden daha küçük, biraz da dağınık buldum doğrusu. Partiden ziyade dernek görüntüsü vardı" diyen Kemal Öztürk, rahmetli BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendisine oy verilmemesinin nedeni olarak “Baraj altında kalıp, oylar boşa gidecek diye düşünüyor insanlar. Bu nedenle bizi seviyor ama oy vermiyorlar” sözlerini hatırlattı Destici'ye seçimde ne yapacaklarını sordu.

Baraj sorunumuz olmayacak!

“İttifakın üyesi olarak baraj sorunumuz olmayacak" diyen Mustafa Destici, Bu yüzden kendi amblemimizle 33 seçim bölgesinde, kendi milletvekili adaylarımızla seçime girmek istiyoruz. Artık Muhsin Başkan'ı ya da partimizi sevenler 'Oylarımız boşa gitmeyecek' diyecek ve oy verecekler bize. Hedefimiz % 5 oy ve grup kuracak milletvekili sayısı çıkarmak” dedi.

AK parti ve MHP buna ne diyecek?

BBP'nin kendi amblemiyle seçime girmesi durumunda ittifak içinde oy kaymalarına neden olabileceğini hatırlatıp, "MHP ve AK Parti buna ne der?" diye soran Öztürk'e BBP lideri Destici, “Bu görüşümü dile getirdim. İttifak ortaklarımızla bunu konuşuyoruz. Elbette ittifakın yararını önceliyoruz. Ama biz bu sayede seçmenimizi sandığa daha çok getirme imkanı bulacağız. Bunun da ittifakın genel oylarına ve Cumhurbaşkanımıza daha fazla katkısı olacaktır.” cevabı verdi.

Seçimi zorlanmadan alırız

Seçimlerde Cumhurbaşkanlığını Erdoğan’ın rahatlıkla alacağını savunan Destici, “Hem parlamentoda, hem de Cumhurbaşkanlığında sorun yaşamadan alacağız seçimi. Muhalefetin vatandaşa sunduğu bir şey yok. Bunu da görüyor seçmen. Biz de sahadaki çalışmalarımızı arttırdık. Sürekli şehirleri dolaşıyoruz. Gördüğümüz ilgi ve alakadan çok memnunuz.” dedi.