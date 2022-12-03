BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,63
ALTIN 1.077,07
HABER /  POLİTİKA

BBP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu! Mustafa Destici: Seçime kendi amblemimizle gireceğiz

BBP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu! Mustafa Destici: Seçime kendi amblemimizle gireceğiz

CUMHUR İttifakı'nın en küçük ortağı Büyük Birlik Partisi, seçime kendi amblemiyle katılacak. 2018 seçimlerinde AK Parti listesinden milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçimlere kendi amblemimizle gireceğiz" dedi. Destici, asgari ücrete en az yüzde 40 zam istedi...

Abone ol

Büyük Birlik Partisi, seçimlere kendi amblemiyle katılma kararı aldı. Habertürk yazarı Kemal Öztürk'e konuşan BBP lideri Mustafa Destici, "İttifakın üyesi olarak baraj sorunumuz olmayacak. Bu yüzden kendi amblemimizle 33 seçim bölgesinde, kendi milletvekili adaylarımızla seçime girmek istiyoruz" dedi. 

'Baraj altında kalıp oylar boşa gidecek'

BBP Genel Merkezi için "Beklediğimden daha küçük, biraz da dağınık buldum doğrusu. Partiden ziyade dernek görüntüsü vardı" diyen Kemal Öztürk, rahmetli BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendisine oy verilmemesinin nedeni olarak “Baraj altında kalıp, oylar boşa gidecek diye düşünüyor insanlar. Bu nedenle bizi seviyor ama oy vermiyorlar” sözlerini hatırlattı Destici'ye seçimde ne yapacaklarını sordu.

Baraj sorunumuz olmayacak!

“İttifakın üyesi olarak baraj sorunumuz olmayacak" diyen Mustafa Destici,  Bu yüzden kendi amblemimizle 33 seçim bölgesinde, kendi milletvekili adaylarımızla seçime girmek istiyoruz. Artık Muhsin Başkan'ı ya da partimizi sevenler 'Oylarımız boşa gitmeyecek' diyecek ve oy verecekler bize. Hedefimiz % 5 oy ve grup kuracak milletvekili sayısı çıkarmak” dedi.

AK parti ve MHP buna ne diyecek?

BBP'nin kendi amblemiyle seçime girmesi durumunda ittifak içinde oy kaymalarına neden olabileceğini hatırlatıp, "MHP ve AK Parti buna ne der?" diye soran Öztürk'e BBP lideri Destici, “Bu görüşümü dile getirdim. İttifak ortaklarımızla bunu konuşuyoruz. Elbette ittifakın yararını önceliyoruz. Ama biz bu sayede seçmenimizi sandığa daha çok getirme imkanı bulacağız. Bunun da ittifakın genel oylarına ve Cumhurbaşkanımıza daha fazla katkısı olacaktır.” cevabı verdi. 

Seçimi zorlanmadan alırız

Seçimlerde Cumhurbaşkanlığını Erdoğan’ın rahatlıkla alacağını savunan Destici, “Hem parlamentoda, hem de Cumhurbaşkanlığında sorun yaşamadan alacağız seçimi. Muhalefetin vatandaşa sunduğu bir şey yok. Bunu da görüyor seçmen. Biz de sahadaki çalışmalarımızı arttırdık. Sürekli şehirleri dolaşıyoruz. Gördüğümüz ilgi ve alakadan çok memnunuz.” dedi.

Asgari ücrete yüzde 40-50 zam yapılmalı

Bugünlerde karara bağlanacak olan asgari ücret konusunda işçileri rahatlatacak bir zam oranı olması gerektiğini savunuyor. “Çıkacak enflasyonun üzerine 15-20 puan refah payı koyarak asgari ücret belirlenmeli. 6 aylık enflasyon % 20-25 olarak gerçekleşecek gibi gözüküyor. Yani % 40 ile % 45 arasında asgari ücrete zam olmalı. Bu da 8.250 civarında bir rakam ediyor sanırım.”

ÖNCEKİ HABERLER
2023 asgari ücret için en gerçekçi rakam! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
2023 asgari ücret için en gerçekçi rakam! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Rize'de heyelan oldu! Köy yolları ulaşıma kapandı
Rize'de heyelan oldu! Köy yolları ulaşıma kapandı
Fenerbahçe Real Madrid engelini aşamadı! EuroLeague'de 4 maç sonra yenildi
Fenerbahçe Real Madrid engelini aşamadı! EuroLeague'de 4 maç sonra yenildi
Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte yeni takımı 4 yıılık imza
Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte yeni takımı 4 yıılık imza
Şok olay! 6 yaşında 29 yaşındaki adamla evlendirdiler o da tecavüz etti
Şok olay! 6 yaşında 29 yaşındaki adamla evlendirdiler o da tecavüz etti
TOKİ'den 51 ilde 510 arsa! Açık artırma ile satacak KDV'den muaf 48 ay vade
TOKİ'den 51 ilde 510 arsa! Açık artırma ile satacak KDV'den muaf 48 ay vade
Bakan Nebati açıkladı! Mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı
Bakan Nebati açıkladı! Mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı
Motorine önce zam sonra indirim! Bugün 1 lira 16 kuruş zam geldi şimdi de indirim geliyor
Motorine önce zam sonra indirim! Bugün 1 lira 16 kuruş zam geldi şimdi de indirim geliyor
Temizlikçi olarak girdiği işletmenin patronu oldu! Şimdi 320 kişi çalıştırıyor
Temizlikçi olarak girdiği işletmenin patronu oldu! Şimdi 320 kişi çalıştırıyor
Türk-İş Başkanı'nın istediği zam işçileri çileden çıkardı! Ergün Atalay'ın maaşı ve bindiği araba olay oldu
Türk-İş Başkanı'nın istediği zam işçileri çileden çıkardı! Ergün Atalay'ın maaşı ve bindiği araba olay oldu
Sakarya'daki tacizci dolandırıcı çıktı! 'Paraları keyifle yiyoruz' paylaşımı
Sakarya'daki tacizci dolandırıcı çıktı! 'Paraları keyifle yiyoruz' paylaşımı
Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül çıkışı! Gül ile evde buluşup görüşlerini alıyorum
Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül çıkışı! Gül ile evde buluşup görüşlerini alıyorum