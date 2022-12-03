Gram altın 1077 lira oldu! İslam Memiş aralık ayı bombasını patlattı sakın acele atmeyin
3 Kasım altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Satış için sakın acele etmeyin! İslam Memiş aralık ayına ilişkin beklentilerini açıkladı.
3 Kasım altın yükseliyor. Gram altın 1.077, çeyrek altın 1.778, yarım altın 3.558, cumhuriyet altını 7.092 liradan alıcı buluyor. "Varlıklarını koruyan, sabreden kazanıyor." diyen İslam Memiş, tv100'deki yazısında altın ve gümüş için beklentisini yazdı:
-Sekiz ay baskılanan altın, gümüş fiyatları ve pariteler zincirlerini kırdı. Kasım ayında yükselişine başlayan enstrümanlarda yeni zirveler yolda.
-Altının gram fiyatında bin 90 lira, ons altında bin 830 dolar, gümüş gramda 13,65 lira, ons gümüşte 23,05 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim.
-Aralık ayında yeni rekorlara hazırlıklı olmak gerek. Satış için acele etmemek gerek!