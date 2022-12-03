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Z Kuşağı anketi! 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? En büyük parti 'karasızlar' çıktı

Z Kuşağı anketi! 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? En büyük parti 'karasızlar' çıktı

ORC Araştırma 27-30 Kasım tarihleri arasında Z Kuşağı'ndan 2 bin 730 gence "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Gençlerin yüzde 20'ye yakını 'kararsızım cevabı verdi. AK Parti, Z Kuşağı'nın oy tercihinde bakın kaçıncı çıktı?

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Seçimlerin 2023 18 Haziran'ında mı yoksa erkene alınmış ya da baskın seçim olarak daha önceki bir tarihte mi yapılacağı tartışması sürüyor. İşte bu ortamda anket şirketleri de peş peşe anketlerini açıklamayı sürdürüyor. Son anket Z Kuşağı üzerinden yapıldı. İşte ORC Araştırma'nın 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 730 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçları...

Kararsızlar birinci parti çıkıyor

Çoğu hayatında ilk ke  oy kullanacak olan Z Kuşağı gençlerle "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Gençlerin yüzde 19.5'i "Kararsızım" cevabı verirken, yüzde 19.1'i CHP, yüzde 16.5'i İYİ Parti, yüzde 13.5'i ise AK parti cevabı verdi.

Ankette Mustafa Sarıgül sürprizi

Z Kuşağı gençlerden MHP'ye oy vereceğini açıklayanlar yüzde 7 olurken, HDP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5.5, Mustafa Sarıgül'ün TDP'sine oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 4.2, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin sayısı ise yüzde 4 çıktı.

ORC'nin Kasım ayında yaptığı "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz anketine göre ise Cumhur İttifakına yüzde 37,9, Millet İttifakı'na ise yüzde 42 oy çıkmıştı. 18-23 Kasım tarihleri arasında yapılan anket göre partilerin oy oranı şöyle gerçekleşmişti:

•AK Parti: Yüzde 31,1
•CHP: Yüzde 24,2
•İYİ PARTİ: Yüzde 17,8
•HDP: Yüzde 7,4
•MHP: Yüzde 6,8

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