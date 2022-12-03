Ürünler yetmedi şimdi de buna! Marketçiler zam istiyor son kararı Bakan Kurum verecek

Marketçiler, alışveriş poşetlerine zam yapmaya hazırlanıyor. Halen, her poşet için kasada 25 kuruş ücret tahsil eden marketçiler poşet fiyatının 75 kuruş olmasını talep ediyor.

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Plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması için 2019 yılında başlatılan ücretli poşet uygulamasında, poşet fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi talep edildi.

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak poşet ücretini belirlemek için senede bir kez yaptığı toplantıyı gerçekleştiren Plastik Poşet Alt Komisyonu’nda sivil toplum kuruluşları (STK) 25 kuruşun devam etmesini, market temsilcileri ise zam yapılarak poşetin 75 kuruşa satılmasını önerdi. Komisyonun raporunu değerlendirecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yeni ücrete ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklaması beklenirken toplantı katılımcıları konuyu Milliyet’e değerlendirdi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, alışveriş poşetlerinde uygulanan 25 kuruşluk fiyatın 2023’te de devam etmesini talep ettiklerini söyledi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, yılbaşında poşet ücretlerinde fiyat artışı beklentileri olduğunu söyledi.