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Galatasaray'da transfer harekatı! Okan Buruk iletti, yönetim harekete geçiyor!

Galatasaray'da transfer harekatı! Okan Buruk iletti, yönetim harekete geçiyor!

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Patrick van Aanholt'tan memnun olmayan Okan Buruk istediği ismi yönetime bildirdi. Uruguaylı sol bek Galatasaray'ın gündemine bir kez daha gündeme geldi. Sezon başı transferi son anda yatan 25 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılıların ilgisine sıcak bakıyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, ana gündem maddesi savunmanın soluna yapılması planlanan takviye olarak gözüküyor. Van Aanholt'un performansından memnun olmayan, Emre Taşdemir ve Kazımcan'ı ise yeterli bulmayan Okan Buruk, sezon başında olduğu gibi bu bölgeye transfer istedi.

Sarı-kırmızılarda gündeme gelen isim ise yeniden Uruguaylı Matias Vina oldu. Oyuncu sezon başında Galatasaray'a transfer olmaya yakındı. Matias Vina için bir kez daha nabız yoklamaya başlandı.

Eylül'ün son günlerinde Galatasaray'ın kapısından dönen Uruguaylı oyuncunun Roma'dan ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor. Sarı-kırmızılar, Van Aanholt'la yollarını ayırması halinde İtalyan ekibiyle temaslarına hız verecek.

Galatasaray'a sıcak bakıyor
Jose Mourinho'nun fazla şans vermediği 25 yaşındaki sol bek, Muslera ve Torreira'yla birlikte Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. İki oyuncuyla Galatasaray'ahakkında sık sık konuşan Vina, Aslan'ın ilgisine olumlu yaklaşıyor. Galatasaray'a gelmesi halinde sarıkırmızılı takımdaki 3'üncü Uruguaylı oyuncu olacak.

Roma ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Vina, bu sezon 9 maçta forma şansı buldu.

2021'de 13 milyon euro'ya Palmeiras takımından gelen Uruguaylı, milli takımda da oynuyor. Oyuncu stoper ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Vina'nın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Uruguaylı oyuncu, Avrupa'da sadece Serie A'da top koşturdu.

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