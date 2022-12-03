BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,63
ALTIN 1.077,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de dehşet! Babasını döven kuzenini 5 el ateş ederek öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de dehşet! Babasını döven kuzenini 5 el ateş ederek öldürdü

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde bir kişi babasını döverek kanlar içinde bırakan kuzenine 5 el ateş ederek öldürdü.

Abone ol

 İddiaya göre, Soner Tezcan ve amcası arasında bahçeye giren köpek sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle amca Tezcan'ın kaşı patladı. Babasını kanlar içinde gören T. Tezcan, tabancayı alarak kuzenine 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Soner Tezcan yere yığıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahale rağmen Soner Tezcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
T. Tezcan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den Altay Bayındır için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe'den Altay Bayındır için sakatlık açıklaması!
İsmail Saymaz Altılı Masa'yı topa tuttu! Bu sistemle Türkiye yönetilemez
İsmail Saymaz Altılı Masa'yı topa tuttu! Bu sistemle Türkiye yönetilemez
Dünya Kupası'nda Brezilya'ya sakatlık şoku! İki yıldızdan kötü haber
Dünya Kupası'nda Brezilya'ya sakatlık şoku! İki yıldızdan kötü haber
Jeremy Rifkin: Kemal Kılıçdaroğlu ülkesini bir dönüşümden geçirecek
Jeremy Rifkin: Kemal Kılıçdaroğlu ülkesini bir dönüşümden geçirecek
Elon Musk'tan ABD gündemine bomba gibi düşen ifşa: Biden sansürü ortaya çıktı
Elon Musk'tan ABD gündemine bomba gibi düşen ifşa: Biden sansürü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Güvenlik şeridini tamamlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Güvenlik şeridini tamamlayacağız
Galatasaray'da transfer harekatı! Okan Buruk iletti, yönetim harekete geçiyor!
Galatasaray'da transfer harekatı! Okan Buruk iletti, yönetim harekete geçiyor!
Kemal Kılıçdaroğlu ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ belgesini açıkladı! 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır!'
Kemal Kılıçdaroğlu ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ belgesini açıkladı! 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır!'
Ürünler yetmedi şimdi de buna! Marketçiler zam istiyor son kararı Bakan Kurum verecek
Ürünler yetmedi şimdi de buna! Marketçiler zam istiyor son kararı Bakan Kurum verecek
Z Kuşağı anketi! 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? En büyük parti 'karasızlar' çıktı
Z Kuşağı anketi! 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? En büyük parti 'karasızlar' çıktı
Feci kazada ölen kişi Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı! Küs aileler için...
Feci kazada ölen kişi Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı! Küs aileler için...
BBP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu! Mustafa Destici: Seçime kendi amblemimizle gireceğiz
BBP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu! Mustafa Destici: Seçime kendi amblemimizle gireceğiz