Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Güvenlik şeridini tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Önemli mesajlar veren Erdoğan, "Güney sınırları boyunca 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız." dedi. Erdoğan, Şanlıurfa'ya da bir müjde verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. 2023 yılında yeni dönemin kapılarının aralanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sekiz maddede mesajlarını sıraladı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yeni dönemin kapılarını aralayacağız"

-2023'te Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkararak yeni dönemin kapılarını aralayacağız. Resmi rakamı aldım şuanda bu alanda 110 bin kişi var bu bir rekor.

-Dünya geçen asırda yaşadığı iki cihan harbinden sonraki en sıkıntılı dönemine girdi. Maşaları vasıtası ile bin yıllık önceki hesaplaşmayı tekrarlamak isteyenler olduğunu görüyoruz.

-Şimdi dört şey söylüyorum. Bir ekonomi, iki diplomasi, üç terörle mücadele, dört terörle mücadelenin yanında hep birlikte taviz vermeden inşallah bu topraklardaki mülteci kardeşlerimizi gönüllerimizi açmak. Bizde ayrım var mı? Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. Onun öyle derdi yok o ne ensardan ne muhacirden anlar. Mazlumun kimliğine bakmıyoruz. Önce kendi vatandaşlarımızı kendi şehirlerimizi güçlü tutmamız gerektiğini biliyoruz.

"Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum"

-Elektrikteki KDV'yi yüzde 8'e indirerek vatanlarımızın 3 milyar daha az ödemesini temin ettik. Elektrik faturalarının ödemesini hasat döneminde yapma imkanı getirdik. Dağıtım ve tedarik şirketleri borçlarını kapatmak isteyen çiftçilere yüzde 25 indirim yapacak.

-Şimdi yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Amacımız istihdama önemli katkısı olacak endüstri bölgesiyle Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir.

"Mesajları tek tek verelim"

-Sizlerin huzurunda bazı önemli mesajları ifade etmek istiyorum. Küresel kriz sebebi ile yaşanan olumsuzluklar sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Mesajlarımızı net şekilde verelim. Kimse boş hayale kapılmasın Bay Kemal'e yanındakilere bakmayın. Mesajlarımızı tek tek verelim.

*Bir,Allah'ın izni ve milletimizden alacağımız güçlü destekle 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız?

İki, yine Allah'ın izniyle milletimizin takdiriyle Meclis'te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini sizlerin vereceği görevle sürdürmeye biz hazırız. Siz de bu görevi vermeye hazır mısınız?

Üç, Türkiye ekonomisi modelini mutlaka başarıya ulaştırarak, bir süredir insanlarımızın hayatlarını zorlaştıran sıkıntıları biiznillah geride bırakacağız. Küresel ekonomide, küçülme endişelerinin zirveye çıktığı bir dönemde biz üretimimizde, istihdamımızla, ihracatımızla büyümeye hazırız. Siz bu görevi bize vermeye hazır mısınız?

Dört, güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların, güvenlik güçlerimize ve masum sivillere karşı yaptıkları saldırılar bizi bu kararlılığımızdan asla döndüremeyecek. Bu görevi bize vermeye var mısınız?

Beş, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun siyasi ve ekonomik hedeflerini birer birer hayata geçirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Bu görevi bize vermeye var mısınız?

Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin, altılı masada olduğu gibi... Ne yapıyorlar, sen ne istiyorsun, şunu. Sen ne istiyorsun, bunu. Onlara bir şeyler dağıtmakla meşguller bunlar. Biz 85 milyona ne yaparız, bunu yerine getirmekle mükellefiz. Bu görevi vermeye var mısınız?

Yedi, tek becerileri, kendi partilerindeki iktidarlarını sürdürmek, tek başarıları, kongre kazanmak olanların Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey olmadığını seçim gününe kadar attığımız her adımla ispatlayacağız. Buna inanıyor muyuz?

Sekiz, kapalı devre parti toplantılarında belki işe yarayabilen, yalan ve iftira siyasetinin sahte cengaverlik gösterenlerin gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını bakıp usanmadan anlatmaya var mıyız?

Bay Kemal ve yandaşları neyle konuşuyor? Onlar musluk açıyorlar, musluk kapatıyorlar. Ama biz işte biraz sonra da göreceksiniz, eserlerimizle ortadayız.