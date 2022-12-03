Fenerbahçe'den Altay Bayındır için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, milli kalecisi Altay Bayındır’a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle enjeksiyon ve radyofrekans tedavisi uygulandığını açıkladı.

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Milli kaleci Altay Bayındır’ın sağlık durumu hakkında Fenerbahçe’den yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanımız Altay Bayındır’a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır" ifadelerine yer verildi.