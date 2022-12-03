Dünya Kupası'nda Brezilya'ya sakatlık şoku! İki yıldızdan kötü haber

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmaya hak kazanan Brezilya, beklenmedik iki sakatlık yaşandı. Alex Telles ve Gabriel Jesus'un turnuvayı kapattığı öğrenildi.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun üçüncü ve son maçında Tite'nin ekibi Brezilya ile Rigobert Song'un yönetimindeki Kamerun, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Kamerun'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın sonunda ise Brezilya'ya 2 oyuncusundan kötü haber geldi.

Telles oyuna devam edemedi

Mücadelede dakikalar 54'ü gösterdiğinde bir dönem Galatasaray 'da da forma giyen Alex Telles sakatlık yaşadı. Başarılı oyuncu oyuna devam edemezken yerine Marquinhos girdi.

Gabriel Jesus sakatlandı

Brezilya bir sakatlık şoku da 64. dakikada yaşadı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Gabriel Jesus, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Yıldız isim yerini Pedro'ya bıraktı.

İki oyuncu da kalan maçlarda forma giyemeyecek

Bugün gerekli muayeneleri yapılan iki isimden kötü haber geldi. Alınan bilgilere göre, Alex Telles ve Gabriel Jesus, Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyecek.

Jesus, Arsenal ile iyi bir sezon geçiriyor

Sezon başında 52 milyon euro karşılığında Manchester City'den Arsenal'e transfer olan Gabriel Jesus gösterdiği performansla İngiliz ekibinin Premier Lig'deki liderliğinde büyük pay sahibi oldu.

25 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de sahaya çıktığı 14 maçta beş kez gol sevinci yaşarken altı kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Alex Telles kariyerine Sevilla'da devam ediyor

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles ise sezon başında İspanya La Liga'dan Sevilla'ya kiralık olarak gönderilmişti.

29 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sahaya çıktığı 13 maçta iki kez asist yapmıştı.