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İsmail Saymaz Altılı Masa'yı topa tuttu! Bu sistemle Türkiye yönetilemez

İsmail Saymaz Altılı Masa'yı topa tuttu! Bu sistemle Türkiye yönetilemez

ALTILI Masa'nın önerdiği seçilecek Cumhurbaşkanı'nın 6 liderin katılımıyla oluşacak olan bir Eşgüdüm Kurulu tarafından denetlenmesi teklifini topa tuttu. İsmail Saymaz, "Yüzde 0.5 almış parti lideri, Cumhurbaşkanı'ndan üstün olacak" dedi.

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Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu Perdenin Önü programında Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masanın yeni anayasa teklifi, sunduğu parlamenter sistem ve cumhurbaşkanı adayı tartışıldı. Programın konuklarından gazeteci İsmail Saymaz, daha önce 6'lı masanın yönetim vaatlerini eleştirerek tepkisini dile getirerek şunları söyledi:

Yüzde 0.5 almış parti lideri...

"6 partinin lideri, cumhurbaşkanından nasıl üstün olur? Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, fakat yüzde 1, yüzde 0.5 oy almış partinin lideri, gelecek cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Bu da demokrasi mi olacak? Buna kim oy verir? Ben oy vermem mesela. Buna kimse oy vermez.

Bizim lidere de soralım mı diyecekler

Türkiye’nin acil sorunları var. Cumhurbaşkanı hangi süreçte rol alacak? Dur bizim lidere de soralım. Kabine toplanmış, oy verecek, bir de kendi genel başkanına mı soracak? Türkiye’nin yakıcı sorunlarına siz böyle mi çözüm üreteceksiniz?

Bu sistemle Türkiye yönetilemez

Böyle Türkiye gibi bir ülke yönetilemez. Cumhurbaşkanı da 6 tane siyasinin emir erine dönecekse, bu sisteme oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez. Hem cumhurbaşkanı olacak, hem kabinesi olacak hem de hayali bir kurum olacak, ben bir de bizim lidere sorayım mı diyecek? Türkiye nasıl yönetilecek?

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