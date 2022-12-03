Bülent Arınç'tan 'Başkan Arınç' kitabı! Görüşmelerin perde arkasını anlattı

Bülent Arınç, ismiyle çok dikkat çeken yeni bir kitap yazdırdı. $Başkan Arınç&' isimli kitapta, Bülent Arınç’ın, devlet başkanlarıyla yaptığı ikili görüşmelerin perde arkası anlatılıyor.

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Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın anılarından oluşan yeni kitabı okurlarıyla buluşuyor. Gazeteci Ömer Şahin’in kaleme aldığı “Sayın Başkan” isimli kitapta 2002-2015 yılları arasında yaşanan önemli görüşmeler, krizler ve olaylara yer veriliyor.

“Sayın Başkan” isimli kitap, Bülent Arınç’ın, ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e Japon İmparatoru’ndan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a kadar devlet başkanlarıyla yaptığı ikili görüşmelerin perde arkası anlatılıyor. Kitapta, liderlerin insani özelliklerini yansıtan komik ve şaşırtıcı detaylara da rastlamak mümkün.

Basın bülteni ile birlikte kitapta anlatılanlardan örneklerin olduğu videoda, Arınç'ın bir anısını anlatırken "Lenin'i ölü görmek çok güzel! Gidelim dedim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Kitapta, Avrupa Birliği müzakere sürecinden Kıbrıs tartışması ve Ermeni Sorunu’na, ABD ile ilişkilerden İslam dünyasındaki gelişmelere kadar yakın tarihe damga vuran çok sayıda olaya da değiniliyor.

'Küçük Erbakan' kitabından sonra...

Bülent Arınç yarın Şanlıurfa Kitap Fuarı’nda yeni çıkan kitabını imzalayacak ve söyleşiye katılacak.

Yine Ömer Şahin’in kaleme aldığı Bülent Arınç’ın milli görüş yıllarını anlatan “Küçük Erbakan” isimli kitap iki yıl önce yayınlanmıştı.