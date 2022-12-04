Vladimir Zelenskiy'den AB'ye petrol tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği ve G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi kararının ciddi bir sonucu olamayacağını söyledi.

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Avrupa Birliği (AB), G7 ülkeleri ve Avustralya'nın Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den tepki geldi.

Zelenskiy, tavan fiyat uygulamasının Rusya'ya ciddi bir yaptırımı olmayacağını söyleyerek, "Terörist bir devletin bütçesi için oldukça rahat olan Rusya fiyatlarına böyle bir sınır getirilmesine ciddi bir karar diyemezsiniz. Rusya, enerji piyasasını kasıtlı olarak istikrarsızlaştırarak şimdiden tüm dünya ülkelerine devasa kayıplar verdirdi. Ve dünya gerçek enerjisiyle silahsızlanmaya cesaret edemez. Bu zayıf bir pozisyon. Ve bu sadece an meselesi. Daha güçlü araçların kullanılması gerekecek. Bu zamanın kaybedilecek olması üzücü" ifadelerini kullandı.