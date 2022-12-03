İşte 'Kars çetesi'nin medya ayağı! Kimler yok ki

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, medyanın çok sayıda önemli kuruluşunda görev yapan Karslı isimlerin, bazı çevrelerce 'Kars çetesi' denilerek hedef tahtasına koyulmasına tepki gösterdi. Youtube kanalındaki yayında Kars kökenli gazetecilerin bulundukları yere nasıl emek vererek geldiğini anlatan Özışık söz konusu gazetecilere haksızlık yapıldığına dikkati çekti.

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Karslı gazetecilerle ilgili "Kars Çetesi" yaftası yeniden hortladı. Bizim TV'nin sahibi Şaban Sevinç youtube kanalına katılan Hadi Özışık'a "Kars Çetesi" sorusunu yöneltti.

Kimler yok ki Kars Çetesi'nde!

Hadi Özışık canlı yayında, Kars Çetesi'nin her bir ferdini tek tek deşifre etti. Kimler yok ki Kars Çetesi'nde. Fox TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, Kafa Dergisi ve TV100 programcısı Candaş Tolga Işık, TV100 yazarı Barış Yarkadaş, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ve diğerleri.

Kim bu Karslı Gazeteciler?

Karslı Gazeteciler Türkiye’nin en etkili kadrosu haline mi geldi?. Kim bu Karslı Gazeteciler, lobi olarak mı hareket ediyorlar?. İşte kamuoyunda gündem oluşturmak adına bir takım isimlerce sıklıkla dile getirilen bu iddiaları ve söz konusu gazetecileri Hadi Özışık tek tek anlattı.



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