İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Kılıçdaroğlu'na adaylık mesajı mı?

Adaylık için adı geçen İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin vizyon belgesini açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıkladı. Toplantının ardından İstanbul Byüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Adaylık göndermesi mi?

6'lı masanın adayı için ismi öne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan "Halkın sesi Hakkın sesidir." şeklinde tweet atması, birçok kişi tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına 'Hayır' demeyeceklerini açıklamıştı.